收數公司擅自淋紅油貼街招債主都有刑責？　律師教你點樣合法追債

撰文：香港法律指南
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正所謂「欠債還錢，天公地道」。無論是私人朋友或親人之間的借貸，還是做生意貨款往來的信貸，最令人不齒的是無恥之徒，企圖撇帳，把借來的錢據為己有。追債在全世界也是令人苦惱的事：面對賴皮的債仔，三催四請也是無補於事。最令人反感的是，很多時債仔明明借人錢，反而惡過債主，甚至將債主的血汗錢揮霍出去，根本無打算還錢。本文為你探討：在香港，究竟如何有效地追債？
1. 應該請催收人士 （即「收數公司 / 收數佬」），還是請律師？
收數公司使用不法手段 債主可能要負刑責！立即看看請收數公司的注意事項（點圖放大瀏覽）↓↓↓
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2. 收數失敗也要付費 請律師追討債項的注意事項（點圖放大瀏覽）↓↓↓
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結論
其實，收數公司與律師，在不同情況下有其分別的優點。每一宗債項的追討，其實也是一個獨特的故事，有著獨特背景，必須抽絲剝繭、調查、研究，才可以找出最有效的方案。
【本文獲「香港法律指南」授權轉載。香港法律指南的律師編採團隊專注於處理意外及災難事故索償及工傷索償案件，以及裁判法院至高等法院的刑事抗辯工作。】
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