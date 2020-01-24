收數公司擅自淋紅油貼街招債主都有刑責？　律師教你點樣合法追債

正所謂「欠債還錢，天公地道」。無論是私人朋友或親人之間的借貸，還是做生意貨款往來的信貸，最令人不齒的是無恥之徒，企圖撇帳，把借來的錢據為己有。追債在全世界也是令人苦惱的事：面對賴皮的債仔，三催四請也是無補於事。最令人反感的是，很多時債仔明明借人錢，反而惡過債主，甚至將債主的血汗錢揮霍出去，根本無打算還錢。本文為你探討：在香港，究竟如何有效地追債？