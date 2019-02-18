【亂食或冇命】內地留學生去日本藥房做店員　違法售中國客處方藥

前不久，因在日中國人違法銷售藥品，日本醫藥公司老闆被逮捕的新聞引起廣泛關注。那麼，為什麼會發生這樣的事情呢？

有些日本生產的藥品在中國甚至被稱為“神藥”。在日本，經常可以看到很多中國人單手拿著手機邊看手機邊在藥妝店搶購商品。（Gettyimages／視覺中國）

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赴日必買的神藥

有些日本生產的藥品在中國甚至被稱為“神藥”。在日本，經常可以看到很多中國人單手拿著手機邊看邊在藥妝店搶購商品。日媒記者專門採訪了一些中國遊客，他們說：

“答應了家裏人給他們買治肩痛、腰痛的藥。”

“我已經買了龍角散和治頭痛的藥。在網上專門看了介紹‘赴日必買物品的攻略’。”

日媒記者也在微博上試著搜索，果然有“赴日必買的12種商品”這樣的攻略。“日本醫生最推崇的止痛藥之一，止痛效果良好，且無副作用”。微博上經常可以看到類似的標題。現在越來越多的中國人看了這些攻略，專門赴日購買藥品。

只要是明星藥品不管價格貴幾倍都要買

大阪警察在去年5月，以無證存儲醫藥品的罪名逮捕了9名準備向中國遊客銷售藥品的中國留學生。9名留學生以私自販賣為途徑，擅自藏匿處方藥。處方藥品較一般市面上看到的普通藥品的藥效更好。但因為處方藥品需要醫師開具處方，所以不能隨便銷售。據知情人士透露，上述9人大多是醫藥類雜貨店的店員，他們在店內用中文招攬中國遊客購買處方藥。

大阪警察在去年5月，以無證存儲醫藥品的罪名逮捕了9名準備向中國遊客銷售藥品的中國留學生。（Gettyimages／視覺中國）

無獨有偶，1月21日，埼玉縣一家醫藥品銷售公司“美健銷售”的老闆增谷健一被警方逮捕。根據日本醫藥及醫療器械法規定，為防止損害患者的健康，沒有日本都道府縣一級發放的執照，禁止銷售醫藥品。增谷健一涉嫌在沒有執照的情況下，向中國顧客銷售處方藥，警方還懷疑嫌疑人增谷健一向中國留學生倒賣處方藥。而且，增谷健一倒賣的價格是正常價格的三倍。但關鍵是，到底為什麼這麼高的價格還是有人買？

“對中國人來說，只要是東西好，價格高一些沒關係。再加上普通的醫藥類雜貨店沒有醫師，不能售賣處方藥。而且，還要麻煩別人夾帶藥品回國，這樣的話價格貴幾倍也是正常的。”中國遊客說到。

“對中國人來說，只要是東西好，價格高一些沒關係。再加上普通的醫藥類雜貨店沒有醫師，不能售賣處方藥。而且，還要麻煩別人夾帶藥品回國，這樣的話價格貴幾倍也是正常的。”中國遊客說到。（Gettyimages／視覺中國）

記者推測增谷健一大概就是獲取了以上這些信息才開始倒賣處方藥品。在被逮捕前，增谷健一曾向採訪他的記者表示，“不可能向中國人轉賣藥品，沒有售賣過”。但在被逮捕後，警察查出了增谷向中國遊客銷售藥品的賬單等證據，側面證實了增谷健一當初撒了謊。

市面上是否可以在無處方的情況下購買處方藥？

日媒記者在微信上試著以“購買日本處方藥”為名字進行搜索，結果顯示出很多用戶。但是真的可以買到嗎？記者試著加了其中一名藥販的微信。大約6分鐘後，對方回覆說，一種治療糖尿病的處方藥有貨，並發來了實物照片。記者試著問了一下價格，58000日元（約4,100港元）。

但是這種藥的正常售價是19900日元（約1,400港元），也就是說在沒有處方的情況下價格大約上漲了3倍。記者就同一種藥品向其他的藥販詢價後發現，最高價大約可以達到正常售價的4倍。

日媒記者在微信上試著以“購買日本處方藥”為名字進行搜索，結果顯示出很多用戶。（Gettyimages／視覺中國）

之後，記者以購買者的身份給其中一名藥販撥打了電話。

記者：這個藥可以送到大阪嗎？ 藥販：有固定住址的話，可以送。 記者：這種治糖尿病的藥你一共向多少人賣過？ 藥販：大概15、6人吧。

但當記者詢問對方這樣沒有藥品銷售許可的情況下銷售藥品是否違法時，對方回答“你是買家，不是賣家，所以沒關係”。記者繼續追問賣家是否違法時，對方給出了肯定的答覆。

當記者再次追問進貨渠道時，對方的態度迅速轉變。“不要問不相關的事情，問了我也不會告訴你的。和你沒有關係，你要是不買我就掛了。”

當記者再次追問進貨渠道時，對方的態度迅速轉變。“不要問不相關的事情，問了我也不會告訴你的。和你沒有關係，你要是不買我就掛了。”（Gettyimages／視覺中國）

無處方使用處方藥使患者和製藥商都面臨風險

對於沒有醫師的指導，隨便使用處方藥會引起不良的後果，日本醫藥行業的記者油井香代子做了以下敘述：“隨便用藥會有不可預期的副作用。有時還會導致心臟驟停，個別對藥物過敏的患者，亂用藥品甚至有可能導致死亡。”

另一方面，如果發生這種事情，對製藥商的聲譽也會造成損害。此外，因為是無處方銷售，會給不法之徒提供製造假藥的機會。由此引發的後果更是製藥商和患者都不能承受的。最好藉本次違法銷售事件，順勢整頓日本藥品銷售市場，重建中國遊客對日本藥品的信心，這樣才有利於整個藥品行業的長遠發展。