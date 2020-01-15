一世人必撞一次車、傷亡率逾9成？　揸電單車保安全注意呢幾樣...

香港地開電單車，俗稱「皮包鐵」，出晒名危險。新聞不時都見到牽涉電單車的意外，而且唔少都傷得幾犀利。究竟，開電單車係咪想像中咁危險？點樣可以避免意外發生？而萬一真係牽涉交通意外，你又應該點做？

相比開其他車，開電單車係咪想像中咁危險？（點圖看數據及分析）↓↓↓

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但係，究竟開電單車呢件事本身，係咪真係咁危險？

以每百萬車輛行駛公里涉及意外率來計算，電單車開100萬公里的路程，就有6.61單交通意外。以呢個數據來計，你要開151,285.9公里才會遇到一次交通意外。呢個咩概念？假設A君住在荃灣，每日到中環IFC返工。根據Google地圖，一程要16.5公里，來回即33公里。當你星期一至五都開電單車來回的話，一年全年無休風雨不改咁開，就開咗8,580公里。如是者，根據呢個路程，開電單車17.6年就到151,285.9公里，A君就會遇到交通意外，而且呢場交通意外中，有92.9%機會係起碼會受傷。

相反，開私家車的話，要開699,300公里才會遇到交通意外。以同樣的荃灣到IFC來回計，要開81.5年才會遇到交通意外，而只有32.7%機會受傷。

小結：一位開電單車開得好密（好似上述荃灣來回IFC例子）的電單車手，假如30歲開始開，機會率來講，一生之中好可能會遭遇起碼一次交通意外。相反，同樣路線同年齡開私家車的話，機會率來講，一位普通私家車司機一世都唔會撞一次車。

其實，開電單車點危險法?（點圖瀏覽）↓↓↓

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但我都想開電單車，點先可以安全D？

參考返以上運輸署數據，越後生的電單車司機越容易遭遇交通意外，呢個應該同駕駛態度有關，因為年輕人身體機能理應較好。 無論開咩車都好，駕駛態度往往最重要：唔好超速駕駛，唔好超速駕駛，唔好超速駕駛！（重要事情講3次）

而就住電單車獨有面對的問題，例如容易被其他車司機不留神時忽略，而導致後撞前或過線撞到之類的意外，電單車司機應：

– 開車前檢查，並在駕駛時開著車頭車尾燈；

– 穿上容易被察覺的裝束，例如在衣物及頭盔上貼上螢光帶。

此外，開車前檢查車呔（尤其小心充氣過多，光頭胎，或者碎石或雜物嵌入胎紋，都會減低抓地力）、車底、車燈、死氣喉，並戴上頭盔等是常識吧！

雖然根據數據，以上述的路線，開電單車17.6年就會遇到交通意外，但呢個只係數據的平均值而已。呢個數據平均值，並無考慮到每一位司機本身的駕駛態度，會唔會超速等。只要你小心駕駛，即使開電單車一樣可以開得開心又安全！

萬一真係牽涉交通意外，你又應該點做？

意外後必做3件事：

a) 交通意外後必須報警；

b) 盡快到醫院求診；

c) 在可行情況下蒐集對方「疏忽」的證據。

如果你在交通意外受傷，而你又認為對方司機疏忽的話，你可能可以獲得賠償。各位車友，出入平安，需要時也要懂得爭取權益！

【本文獲「陳柏豪律師」授權轉載。陳柏豪律師團隊專注於處理意外及災難事故索償及工傷索償案件，以及裁判法院至高等法院的刑事抗辯工作。】