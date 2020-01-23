網民熱選10個最易產生誤會瞬間　關心當八卦　已讀不回畀人話冷漠

你有過這種經驗嗎？明明不是那個意思，對方卻誤會了；或是錯誤解讀他人的行動、言語。有時候你我偶爾無心的一句話、一個舉動，都有可能因為時機、氣氛、經驗或是情境導致誤會，讓彼此留下疙瘩，心與心的距離越來越遠。

你有過這種經驗嗎？明明不是那個意思，對方卻誤會了；或是錯誤解讀他人的行動、言語。（VCG）

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今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網友熱議「十大最容易誤會的瞬間」，讓我們一起來看看怎樣的情況下超容易「解讀錯誤」吧！（點圖看調查結果）↓↓↓

+ 16 + 15 + 14

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月12日至2019年12月11日，共二年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『造成誤會、產生疙瘩、心存芥蒂』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【網友熱議最容易產生誤會的10個瞬間】（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】