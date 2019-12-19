聖誕脫單冇難度！日本資深綠茶婊傳授13招：扮女漢子、嘟嘴喝飲品

想主動追求男生又不知該如何入手？近日由山里亮太主持的日本節目《あざとくて何が悪いの？》就邀請了弘中綾香、田中美奈實（田中 みな実）等正妹嘉賓，從外表儀容、小動作、說話技巧等幾個方面，教大家如何從約會細節中增加男生對自己的好感度，從而攻略對方的心！

其實男生更喜歡女生的妝容看起來簡單乾淨，強調自己素顏也很可愛，有助吸引男生。（《あざとくて何が悪いの？》節目截圖）

# 第1招：偽素顏妝容

比起濃妝艷抹的女生，其實男生更喜歡女生的妝容看起來簡單乾淨，強調自己素顏也很可愛，有助吸引男生。妝容的重點是要看起來膚況良好，務求營造出「偽素顏」的感覺。

# 第2招：脫掉外套

在用餐當中，一個脫外套的小動作可能讓男生為之一亮，因為可以趁機展示身材，最好是外套裡面穿著無袖的上衣。

一個脫外套的小動作可能讓男生為之一亮，因為可以趁機展示身材（《あざとくて何が悪いの？》節目截圖）

▼▼▼按圖放大，看看餘下可增加男生好感的的11招▼▼▼

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日本節目《あざとくて何が悪いの？》教大家如何從約會細節中增加男生對自己的好感度▼▼

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