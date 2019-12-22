女生最討厭男生的五個「戀愛行為」：不要將死纏爛打當毅力！

有些男生顏值跟身高可媲美韓國OPPA，外在條件令女生小鹿亂撞，但苦無機會交女友，原因很可能出在「約會誤踩雷區」還不自知。約會網站《戀愛診療室》整理了「女生最討厭男生top5」名單，一起來看看你有沒有變成自踩地雷的約會對象吧！

▼▼▼按圖放大，看看女生最討厭男生top5行為，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

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1.歧視

沒有女生想被當成「次等人」看待，如果在約會過程中無意間透露對女性的不尊重，雖然對方未必會反應讓你知道，這些細節卻會被女生當作「評分標準」。相反的，若女生得知你是一個有紳士風度又體貼的對象，則會默默幫你加分。

2.死纏爛打

「毅力」跟「死纏爛打」只有一線之隔，若追女生卡關，這時就需要適時毅力，向對方展現自己的心意；但如果對方已經明確拒絕，就別再把勾勾纏錯當毅力，這樣只會讓女生反感，甚至列為拒絕往來戶。

3.愛說謊

雖然說謊也有程度跟惡意、善意之分，基本上大家都不想跟愛說謊的人當朋友。同樣道理，跟女生約會時，說謊絕對是大忌。尤其談論到自己恥於承認的私事，建議還是大方坦承，不然女生防備心會瞬間爆增。

4.愛爭論

爭論通常都是想爭輸贏，證明自己的論點是對的，或者想反擊對方的看法，但如果「爭論」變成常態，任何人都會疲憊。如果女生的立場跟自己不同，記得要傾聽、消化，理性交換想法，千萬不要淪為口水戰。

5.愛吹噓

展現自己的強項能收服不少女生，萌生「好厲害」的崇拜心情，但表現慾過強就會變成「愛吹捧自己」的超雷行為。透露自己的優點還是必須適量，太少會顯得沒自信，太多絕對母湯！

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