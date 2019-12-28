台女交換禮物收成人玩具　便利店尷尬收件：店員全都認得我！

每到聖誕節，最期待的就是收禮物一刻，但台灣有位女網民近日大呻對聖誕禮物產生的心理陰影面積比失戀更大。原來她的女性朋友答應與她交換禮物，並用快遞寄送至住宅附近的便利店，樓主於是去收貨，才發現朋友超級大整蠱，竟在箱面寫上「這並非成人玩具」等字句。結果樓主要在店員及其他客人面前簽收禮物，令她大感崩潰：「7-11的店員全都認得我！」

台女的女性朋友答應與她交換禮物，並用快遞寄送至住宅附近的便利店，樓主於是去收貨，才發現朋友超級大整蠱，竟在箱面寫上「這並非成人玩具」等字句，踢爆箱中的驚喜。（fb圖片）

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姓林的樓主近日於facebook撰文大呻今年聖誕遇上最尷尬的收禮物事件，她指自己的女性朋友早前與她交換禮物，對方即用快遞方式寄送，樓主得知快件已送到附近便利店於是去簽收。

但樓主發現惡夢就此開始，她指店員得知是她本人取件，即向同事大叫她的名字：「林姿X的！！在樓梯間！！」，聲量幾乎連其他在場的客人亦聽到，然後3個店員互相幫忙把箱子傳到收銀台，樓主即發現更崩潰的事。

樓主要在店員及其他客人面前簽收禮物，她更大感崩潰。（示意圖，資料圖片）

原來她的朋友一早在紙箱各面寫上「這裏面並不是成人情趣玩具，注意」、「非情趣用品」等字句，一下子踢爆箱內的驚喜。而樓主稱後面排隊等着的客人亦望到這一切，令她尷尬不堪，於是抱着箱子想拔足而逃。

偏偏天意弄人，無心的店員卻叫停樓主：「小姐，不好意思要幫我簽名喔。」樓主直言當刻完全是無地自容，猶如被逼站在櫃台公開處刑。她更崩潰的稱以後無臉再去光顧，又罵朋友：「這個交換禮物我不想開封，想直接丟掉了，你知道這間7-11的店員全都認得我！」

不過樓主續解釋，自己不是真的生氣，只是與朋友之間的吵鬧，今次撰文純粹與網民分享日常的奇怪事。大部份網民其後留言表示樓主的經歷非常爆笑，「終於知道可以怎樣交換禮物」、「快笑死了」、「優質好友」、「我會直接不領算了」。

（facebook）

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