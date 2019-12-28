美國受虐女子去麥當勞點餐　絕望眼神做口型求救　醒目員工即報警

快餐店除了可以醫肚，有危險時竟可以救人一命。美國加州一名女子平安夜當天走入麥當勞向職員求救，留下自己車牌，雖然女子未交代詳情，但店員馬上報警，可惜之後一名男子走入去拉走女子。二人轉到車窗口點餐時，女子用絕望眼神做口型說「救我」，店員即封住車路指引警方拘捕男子。原來這名女子一直被同行男子虐打，當天更用槍威嚇要射死她。警方隨即拘捕男子，更在fb分享事件，大讚店員勇敢幫助受虐待婦女。

35歲男子 Eduardo Valenzuel被指虐打女子及偷槍等。（「San Joaquin County Sheriff's Office」fb專頁圖片）

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負責案件的聖華金縣（San Joaquin County） 警方稱，平安夜當天下午，女受害人走到一間麥當勞的櫃枱前求救，暗示自己有麻煩，並將一個車牌號碼交到櫃枱，希望員工幫她躲藏及報警，員工告訴她先走入洗手間。

女子從洗手間出來走到櫃枱下單，想拖延時間，這時疑犯走入餐廳，喝令她不要走到店內下單，馬上回到車上透過「 drive-thru」（得來速，顧客將車駛到窗口下單）買就可以。隨後兩人開車駛到窗口，女子嘗試做口型求救。

美國 警方在fb專頁上讚揚該家麥當勞的職員。（「San Joaquin County Sheriff's Office」fb專頁圖片）

店員憶述當時見她用絕望眼神做口型說「救我」，剛好警員已趕到，店員們馬上帶他們去拘捕疑犯。美國當地麥當勞的發言人稱，縣內麥當勞是個安全場所，員工有接受危機訓練，故餐廳經理當時已擋住行車路線，防止男子駕車離開。

警方趕到現場時，車輛還被困在車道內，隨即喝令男子下車。警員在車輛發現了左輪手槍，而且上了彈。警方拘捕了該名35歲男子 Eduardo Valenzuela，調查後更發現槍械是贓物，而受害女子稱曾被疑犯虐打，事發當天被用槍威嚇，要求開車送他見家人。

目前疑犯因涉及刑事威嚇、管有贓物及非法持槍等4項罪名被還押。警方大讚麥當勞店員機警，才幫助他們迅速破案，在facebook專頁上向他們道謝，感激他們為受虐待婦女提供安全場所。

（綜合）