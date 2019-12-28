【好人好事】2隻狗狗零下6度離家出走　暖心巴士女司機請上車避寒

聖誕節發生小奇蹟，格外窩心。早前美國密爾沃基有2隻百厭狗狗一起離家出走，跑得老遠離家約4公里外，當晚一直在街頭流連外吃西北風，有熱心的巴士女司機見狀即停車，招手叫牠們上車避寒，並致電警方處理，最後狗狗亦成功與主人團聚。

Jamie上周三（18日）駕駛巴士回車廠收工途中，突然發現2隻狗狗在馬路徘徊，她立即招手示意讓牠們上車避寒。（Facebook專頁「Milwaukee County Transit System」片段截圖）

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位於威斯康星州的密爾沃基（Milwaukee）有巴士公司近日於facebook專頁上載合照，讚賞一名女司機格拉博夫斯基（Jamie Grabowski）的善心行為。上周三（18日）她駕駛巴士回車廠收工途中，突然發現有2隻分別是比特犬與杜賓犬在馬路徘徊，格拉博夫斯基指牠們的毛髮相當乾淨整齊，看起來不像流浪狗，。

當時已是午夜，格拉博夫斯基擔心狗狗們在寒冬受不了，更憂慮牠們被車撞倒，故停車向2隻狗狗示意讓牠們上車避寒。片中可見，格拉博夫斯基招手兼大叫：「過來吧！進來啊！」狗狗們立即乖乖地跳上車，在車廂探索一番後，更和格拉博夫斯基玩耍。

格拉博夫斯基打電話通知警方，警員隨後到場處理，經調查後發現這2隻狗狗屬於主人高美斯（Stephanie Gomez）與她的媽媽。原來當日狗狗一時百厭，結伴逃出家中更跑遠約4公里外，高美斯與媽媽遍尋不獲，幸好最後獲格拉博夫斯基幫忙，終於成功尋回一對寶貝。

原來狗狗一時百厭，結伴離家出走更跑遠約5公里外，Stephanie與媽媽花了一整晚時間遍尋不獲，最後幸得巴士司機Jamie幫忙，成功尋回一對寶貝。（Facebook專頁「Milwaukee County Transit System」圖片）

Jamie發現2隻百厭狗狗經過 ↓ ↓

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格拉博夫斯基事後表示：「我擔心牠們會被其他車子輾到，所以讓牠們先上車。」除了擔心路面情況，格拉博夫斯基亦憂慮在攝氏零下6度的冬夜，狗狗們或會被凍死。

（Facebook專頁「Milwaukee County Transit System」）