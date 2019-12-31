外甥禮物只要錢　舅父創意包裝銀紙激似玩具　網民：很想要！

小朋友對禮物的渴望絕對不遜色於大人期望中六合彩的心情，不過美國有位男網民近日於Twitter稱，一班外甥們今年希望收到的聖誕禮物不是玩具，而是現金，作為舅父的樓主決定滿足小朋友的願望，自家設計數款包裝載着紙幣，猶如一份小玩具，像真度極高。不少網民讚嘆樓主的創意，「跪求大師製作方法」、「我也很想要」。

美國有位男網民近日於Twitter稱，一班外甥們今年希望收到的聖誕禮物不是玩具，而是現金，作為舅父的樓主決定滿足小朋友的願望，自家設計數款包裝載着紙幣，猶如一份小玩具，像真度極高。（Twitter@TwoClawsMedia圖片）

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該男網民於Twitter分享稱，他的外甥於早前表示希望得到一份不一樣的聖誕禮物，他們直言今年不想再收到玩具，童言無忌的稱反而想要錢，樓主聽後於是答應他們。他解釋雖然是現金，但仍想好好的包裝一下，遂決定自行創作包裝，把禮物變得獨一無二。

該男網民於Twitter分享稱，他的外甥於早前表示希望得到一份不一樣的聖誕禮物，他們直言今年不想再收到玩具，童言無忌的稱反而想要錢，樓主聽後於是答應他們。他解釋雖然是現金，但仍想好好的包裝一下，遂決定自行創作包裝，把禮物變得獨一無二。

不少網民表示今年亦收到現金作為聖誕禮物！

他又表明禮物不是鼓吹小朋友向大人隨意伸手拿錢，他亦要求外甥們把得來的錢用得其所，例如買些實用物品或是做善事，讓他們在已有的規限中自由選擇，又不會造成浪費。

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不少網民佩服樓主的創意及理財教育，更大讚他非常疼惜外甥。部份網民更以圖分享今年聖誕禮物同樣是收到現金，表示禮物夠實用，「這樣不怕別人不喜歡」、「樓主很棒」、「收到這份禮物太爽了吧」、「樓主是個好舅父」。

（Twitter@TwoClawsMedia）