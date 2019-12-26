美國饒舌歌手50 Cent包起整間玩具反斗城　送畀阿仔做聖誕禮物

聖誕節小朋友最開心當然是可以收禮物，美國知名饒舌歌手Rapper 「50 Cent」為了兒子一句話，竟然豪氣包起整間玩具反斗城作為兒子的聖誕禮物，更稱裏面的玩具「任攞唔嬲」，讓兒子大呼多謝爸爸。

賽爾和玩具反斗城的吉祥物長頸鹿傑菲（Geoffrey）合照。〈sire_jackson ig圖片〉

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美國饒舌歌手50 Cent，日前在Twitter貼出一段影片，兒子賽爾（Sire）坐車時疑惑發問：「為什麼一直有人在拍我們？」原來50 Cent帶着家人到新澤西州的一間玩具反斗城，50 Cent對兒子說：「所有玩具都是你的，你可以選擇任何你想要的玩具」。

賽爾興奮的拿起樂高積木和玩具槍。〈sire_jackson ig圖片〉

原來賽爾曾隨口問爸爸可否要一整間玩具反斗城做聖誕禮物，沒想到50 Cent真的做到了，大手筆包起整間玩具反斗城，讓賽爾可以盡情玩個夠。當50 Cent和賽爾到玩具反斗城時，玩具反斗城內多處已貼上賽爾的圖片和名字，賽爾興奮的拿起樂高積木和玩具槍，又在店內玩瀡滑梯，和與玩具反斗城的吉祥物長頸鹿傑菲（Geoffrey）格劍，玩得不亦樂乎。最後賽爾更給爸爸一個大大的擁抱。

不少網民對50 Cent給兒子的聖誕禮物表示非常羨慕，「今年最佳老爸！」、「太幸運了吧！」、「我也想要一個這樣的爸爸」。