【健康百科】14歲男呻下體現不明惡臭　隔褲都聞到　醫生拆解話…

男生下體猶如命根，保護及清潔是其「一生責任」。近日有14歲中學生facebook求救，稱即使隔着褲子亦能聞到大腿內側近下體位置發臭，但原因不明令他非常煩惱，不少網民亂講「曬下太陽殺下菌囉」、「過咗期，要拆出嚟換」等極騎呢意見，泌尿科醫生陳龍威就指，有關問題主要與他的包皮有關！

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一名自稱14歲的男生，近日於fb專頁「名校Secrets」匿名大呻不能說的煩惱，他指自己大腿內側近下體的位置，最近數天不斷發出難頂惡臭，即使隔着褲子亦能聞到。他強調平常亦有清潔下體的習慣，加上近期天氣較涼沒有流汗，不解為何導致臭味持續。

這則帖文引起不少網民討論，不少人都估計樓主未反包皮導致下體骯髒，亦有人表示可能陰毛過長較易藏垢致發出臭味。大部分真心回答的網民，都勸樓主盡快求醫，「有味可大可小，包皮發炎都唔出奇，快啲睇醫生」、「平時要修剪陰毛，太長好易積污糟」、「用粗鹽開水浸身，有消炎作用」。

亦有部分玩嘢網民，亂講各種古怪又爆笑的意見，有人指「因為we wish you a merry Christmas and a下面漏野囉，就嚟聖誕啦嘛」、「下面發炎好平常，過幾日自己甩出來就無事㗎啦」、「搵舊檸檬切片放入褲頭一晚吸味啦」、「有無可能係個鼻有事？」、「我14、15歲嗰陣都有試過，後尾嗰個位就生多咗條啦」，純玩嘢留言引來其他網民爆笑。

《香港01》向泌尿科醫生陳龍威了解有關情況，醫生解釋下體發出臭味絕對是不尋常，而普遍正值青春期的男生都可能因為包皮長，或未懂正確把包皮完全反出來清潔，因而令包皮內藏污垢而發出臭味。

陳醫生建議，男生們只要保持個人衛生例如洗澡、出汗後更換內褲等，即可預防下體發出臭味。但他續指若臭味持續，就必須要向醫生求診及請教「反包皮」的正確方法，而部份情況嚴重者，或需割包皮處理。

（fb專頁「名校Secrets」）

部份玩嘢網民留下騎呢留言，引人爆笑↓↓↓↓

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