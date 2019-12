【健康百科】14歲男呻下體現不明惡臭　隔褲都聞到　醫生拆解話…

男生下體猶如命根,保護及清潔是其「一生責任」。近日有14歲中學生facebook求救,稱即使隔着褲子亦能聞到大腿內側近下體位置發臭,但原因不明令他非常煩惱,不少網民亂講「曬下太陽殺下菌囉」、「過咗期,要拆出嚟換」等極騎呢意見,泌尿科醫生陳龍威就指,有關問題主要與他的包皮有關!

一名自稱14歲的男生,近日於fb專頁「名校Secrets」匿名大呻不能說的煩惱,他指自己大腿內側近下體的位置,最近數天不斷發出難頂惡臭,即使隔着褲子亦能聞到。他強調平常亦有清潔下體的習慣,加上近期天氣較涼沒有流汗,不解為何導致臭味持續。

這則帖文引起不少網民討論,不少人都估計樓主未反包皮導致下體骯髒,亦有人表示可能陰毛過長較易藏垢致發出臭味。大部分真心回答的網民,都勸樓主盡快求醫,「有味可大可小,包皮發炎都唔出奇,快啲睇醫生」、「平時要修剪陰毛,太長好易積污糟」、「用粗鹽開水浸身,有消炎作用」。

亦有部分玩嘢網民,亂講各種古怪又爆笑的意見,有人指「因為we wish you a merry Christmas and a下面漏野囉,就嚟聖誕啦嘛」、「下面發炎好平常,過幾日自己甩出來就無事㗎啦」、「搵舊檸檬切片放入褲頭一晚吸味啦」、「有無可能係個鼻有事?」、「我14、15歲嗰陣都有試過,後尾嗰個位就生多咗條啦」,純玩嘢留言引來其他網民爆笑。

《香港01》向泌尿科醫生陳龍威了解有關情況,醫生解釋下體發出臭味絕對是不尋常,而普遍正值青春期的男生都可能因為包皮長,或未懂正確把包皮完全反出來清潔,因而令包皮內藏污垢而發出臭味。

陳醫生建議,男生們只要保持個人衛生例如洗澡、出汗後更換內褲等,即可預防下體發出臭味。但他續指若臭味持續,就必須要向醫生求診及請教「反包皮」的正確方法,而部份情況嚴重者,或需割包皮處理。

