40年前拋妻結新歡　老翁遺體遭子女拖出棺打罵：死也不讓你好過

江蘇省泰安鎮一名老翁曾拋妻棄子40多年，上周五（27日）因病去世，子女竟然衝進靈堂將父親的遺體從棺木中拖出來掌摑辱罵；不少網民大表吃驚之餘，均表示暫難分對錯，「沒有前因後果很難下判斷」。

網上片段所見，老翁的遺體原被安放在靈堂的一副棺木內，突然數名男女衝進來，不斷指着遺體破口大罵及推開棺材蓋，一對分別穿粉紅色和黑色羽絨的男女更將遺體拖出來，邊打邊說「你生前對我不好，死了我也不讓你好過！」

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據稱，老翁生前育有一子兩女，但他從來沒有盡過父親的責任，拋妻棄子40多年，改與另一女子共賦同居，老翁去世後，遺體放在女友家中；女友及後取得老翁的死亡證明，向其子女要求安葬費，卻惹起對方極大不滿，認為老翁生前令他們的母親受盡艱苦，死後反過來要他們負責，於是就出現了大鬧靈堂一幕。

網民均表示對大鬧靈堂的行為難以置信，「所謂死者為大，他（老翁）所做的一切都隨風而去吧，何必再這麼折騰一個死者」、「其實摔打之後真的就解恨了？真的就能抒發幾十年的委屈嗎？」、「死者為大是對那些曾經起碼有良知的人，一些生下來一天都沒養過的人也配死者為大？」、「不管怎麼說，人都死了，他們可以當作沒這爸爸，可以恨他，可以罵他，可以不去參加葬禮！但是把遺體從棺材裡弄出來不僅有違道德，而且犯法」。