內地忤逆子拒絕領取父母遺體10年　辯稱屬醫療事故索償1億人仔

父母過身後，子女為盡孝道會安排好後事，但如若涉及醫療事故，手尾可能很長。內地一名男子將父母遺體留於醫院殮房足足10年沒有領回，逼使上海法院頒令要求家屬搬走遺體。原來10年前，男子母親因腦梗塞（中風）住院，輸液期間出現水腫，他為母親用熱水袋敷腫後出現水泡，男子反指是醫院醫療失誤所致，母親一年後離世，父親一個多月後也去世。長達10年的時間，男子堅持「要我同意搬遷就給我一個億」、「不鑒定」、「不起訴」，令醫院最終要告上法庭。

內地男子將父母遺體留在醫院的殮房10年，不願意搬走。(微博影片截圖)

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事件發生於10年前，宋姓男子的母親因為腦梗塞入院，輸液時出現水腫，宋男用熱水袋直接壓上去敷，敷後出現水泡，他認為是醫院輸液不當造成的醫療事故。1年後宋男母親去世，其父在一個多月後也去世。

宋男認為母親的死因是1年前的輸液不當導致，要求醫院賠償，否則不會領走遺體，結果他父母的遺體放在醫院殮房，一放就是10年。後來醫院在法院提告，上海崇明區法院頒令要求宋男將父母遺體搬走，而且要支付醫院10年內的遺體存放費用。

宋男其他兄弟姊妹情緒激動，與院方會面時稱：「是事故就今天談，不是事故就不用找我談」要求醫院承認是醫療事故之餘，還要付1億元人民幣賠償（約1.1億港元），「沒一個億休想」。

內地男拒絕執行法庭命令被拘留。(微博影片截圖)

醫院指，死者家屬一直「不鑒定、不起訴，就要私了」，醫院單方面委託了專家組進行評估，專家組認為事件不構成醫療事故。因為不服從法院命令，宋男被司法拘留。

內地男拘留時改口，說只要賠償100萬人民幣亦可接受。(微博影片截圖)

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然而，到了看守所後宋男仍討價還價，「好了我也馬馬虎虎，不開高價了，就給我100萬元」，更稱：「我也不是不講道理，爸媽的精神損害賠償也要，什麼也要，好了，讓我爸媽早日入土為安，為了我們家裏的平安，為我們子女造福，為我的身體好。」幸好其他子女的態度轉變，宋男的兄長同意搬走遺體，耽擱10年，父母終於可以落葬。

（綜合）