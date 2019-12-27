剃毛慘變「白切雞」　激萌貓貓眼神死　網民：牠一定恨死你！

撰文：聯合新聞網
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許多飼主都有幫毛小孩剪毛的經驗，不過一名男網友在Facebook專頁「爆廢公社二館」分享一張照片，只見喵星人的身體被修剪得乾乾淨淨，讓原PO忍不住笑虧：「各位喜歡吃白斬雞嗎？」笑翻大批網友！
台男在「爆廢公社二館」分享主子剃毛照。（Facebook@爆廢公社二館）
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一臉厭世
齁～～～看看喵星人的眼神，完全充滿無奈又哀怨QAQ
「貓咪眼神死」
「牠一定恨死你了」
「牠的眼神透露出無奈」
「貓說：你給我記住」
「牠應該不開心，被脫光！」
「牠說你有想過牠的感受嗎？」
「鏟屎的是活膩了嗎」
一剃毛即變「白貓」？網民超震驚▼▼▼
流口水了
還有網友開玩笑說，這隻好胖喔～白斬雞可以開動囉
「好美味啊」
「白斬雞吃起來」
「實胖WWWWWWWW」
「伙食也太好了」
「阿嬤養的貓？這麼胖」
「嗯.....是真的胖」
「好肥哦.....流口水了」
變白切雞仲未係最激？看更多貓貓剃毛照▼▼▼
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