剃毛慘變「白切雞」　激萌貓貓眼神死　網民：牠一定恨死你！

許多飼主都有幫毛小孩剪毛的經驗，不過一名男網友在Facebook專頁「爆廢公社二館」分享一張照片，只見喵星人的身體被修剪得乾乾淨淨，讓原PO忍不住笑虧：「各位喜歡吃白斬雞嗎？」笑翻大批網友！

台男在「爆廢公社二館」分享主子剃毛照。（Facebook@爆廢公社二館）

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一臉厭世

齁～～～看看喵星人的眼神，完全充滿無奈又哀怨QAQ

「貓咪眼神死」

「牠一定恨死你了」

「牠的眼神透露出無奈」

「貓說：你給我記住」

「牠應該不開心，被脫光！」

「牠說你有想過牠的感受嗎？」

「鏟屎的是活膩了嗎」

一剃毛即變「白貓」？網民超震驚▼▼▼

流口水了

還有網友開玩笑說，這隻好胖喔～白斬雞可以開動囉

「好美味啊」

「白斬雞吃起來」

「實胖WWWWWWWW」

「伙食也太好了」

「阿嬤養的貓？這麼胖」

「嗯.....是真的胖」

「好肥哦.....流口水了」

變白切雞仲未係最激？看更多貓貓剃毛照▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】