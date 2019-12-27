捱眼瞓陪貓奴深夜OT　忠心喵星人太眼瞓頭耷耷恰着咗勁可愛

辛苦工作至三更半夜，如果有毛孩陪在側捱通宵，都會感到份外溫暖。日本有網民在Twitter分享有趣短片，只見一隻貓咪乖巧地坐在電腦旁，陪伴主人加班工作。不過人會「釣魚」，貓都會恰眼瞓，牠頭耷耷擱在電腦上睡着了，場面可愛但亦肉痛主子，其他網民都大讚貓咪很忠心。

夜已深，貓咪開始頂不住了，甚至將頭擱在電腦鍵盤上。（Twitter「yusai00」影片截圖）

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日本網民「yusai00」在Twitter上載短片，當時他正在家中埋頭工作，貓貓站在旁邊陪伴。不過夜已深，貓咪開始頂不住了，甚至將頭擱在電腦鍵盤上，但即使睡意愈來愈濃，貓咪還是緊守崗位努力維持站着的狀態，沒有累得放棄或索性躺下來，連主人都讚牠是忠心的小伙伴。

影片引起熱議，超過26萬人讚好，網民看完都大讚貓咪真可愛，又指有喵星人陪着工作，必定會事半功倍。有貓奴則大呼羨慕，認為片中的貓咪非常忠心，辛苦時可以看到牠已夠滿足，「別人的貓不會讓我失望啊！」

同場加映：【你是貓貓唯一的9個證明】↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

「遅くまで仕事してたら猫がこうなった」

I was doing some work late at night and my cat did thishttps://t.co/ovdpmShFsT

隣で仕事が終わるまで待っててくれてたけど、耐えきれず寝落ちしたみたい。リセットボタン押すばかりじゃないんだなぁ。忠猫… pic.twitter.com/VQwybko1Nr — ヤギの人（師走） (@yusai00) December 26, 2019