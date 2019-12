捱眼瞓陪貓奴深夜OT　忠心喵星人太眼瞓頭耷耷恰着咗勁可愛

「遅くまで仕事してたら猫がこうなった」

I was doing some work late at night and my cat did thishttps://t.co/ovdpmShFsT

隣で仕事が終わるまで待っててくれてたけど、耐えきれず寝落ちしたみたい。リセットボタン押すばかりじゃないんだなぁ。忠猫… pic.twitter.com/VQwybko1Nr