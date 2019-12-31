台灣伯伯浸溫泉遭「食腦蟲」入侵　發燒癲癇不癒　死亡率達95%

冬天不少香港人都喜歡到外地浸溫泉，不過浸溫泉竟可能被食腦蟲入侵。台灣醫生林志豪分享案例，指有位70幾歲的伯伯去完泡溫泉後，突然開始頭痛，而且持續發燒，到醫院檢查時，醫生為他做腰椎穿刺檢查，才發現其腦部有很多變形蟲。

70幾歲的伯伯去完泡溫泉後，突然開始頭痛，而且持續發燒，非涉事溫泉。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

林志豪醫生指該名伯伯有一天突然開始頭痛，原本以為是感冒，吃了一個禮拜的感冒藥都沒好，甚至還開始發燒，遂到醫院作檢查，其間伯伯突然癲癇發作，但他一向沒有癲癇病史，醫生因此即時安排他進行腰椎穿刺的檢查，以了解其腦部是否有發炎、感染的情況。

沒想到一查竟發現伯伯的腦部有很多變形蟲，化驗後確認是「福式內格里阿米巴變形蟲」。醫生詢問伯伯，得知原來他前幾天去過泡溫泉，而阿米巴原蟲喜歡在溫暖的淡水環境生活，可以在46℃的環境中生存，在高溫下也可短暫存活。

沒想到一查竟發現伯伯的腦部有很多變形蟲，化驗後確認是「福式內格里阿米巴變形蟲」。（網上圖片）

林志豪醫生解釋，這種變形蟲很容易跟着水從鼻子跑進去，再到腦部，引發阿米巴腦膜炎，造成腦組織不可逆的破壞，加上初期症狀通常容易被忽略而延誤治療，因此致死率高達95%，後果十分嚴重。

其實玩水後被變形蟲入侵的案例在外國都常有出現，今年去7月美國北卡羅來納州一名男子在水上公園玩水，期間「福氏耐格里變形蟲」由鼻腔進入人體，破壞其腦部，最終搶救10日後不治。

01製圖