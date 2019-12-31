驚嚇！維修期間不慎開機　馬國工人滑入絞肉機　絞出大量鮮血身亡

極恐嚇！馬來西亞一間食品加工廠昨日發生致命工業意外，一名47歲工人維修廠內處理雞肉的絞肉機時，不慎啟動並掉入機內，腰部受傷大量出血。工友發現後馬上關機，但絞肉機已絞出大量鮮血，工人受重傷。消防員到場花半小時才將傷者救出，惟當場證實死亡。

馬來西亞一名食品加工廠工人不慎掉入絞肉機，當場慘死，機器內滿是鮮血。（網上圖片）

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肇事食品加工廠位於馬來西亞馬日丹拿，死者是來自尼泊爾的47歲工人英德拉巴沙，已在該工廠工作約3年。當地傳媒報道，現場消息指，昨日英德拉巴沙正與3名同事維修處理雞肉的絞肉機，不過絞肉機突然啟動，他不慎掉入機內，其中一名工友發現後馬上關機，但英德拉巴沙腰部重傷大量出血，機器內外滿是鮮血。

消防局接報後派出6人到場施救，花半小時才成功把英德拉巴沙救出，可惜他當場證實死亡，遺體送醫院以便進一步調查致命原因。

當地警方發言人稱，死者救出時身體多處重傷，右腳到腳趾部分尤甚，當場已沒有知覺。當地尼泊爾大使館已知悉事件，廠方會負責處理身後事宜。

（綜合）