兩女服侍38男　馬來西亞破內地詐騙集團　24小時運作專呃同胞　

馬來西亞霹靂州（Perak）移民局周一（9日）搗破一個來自中國內地的詐騙集團，拘捕了38男2女。當局表示，疑犯全部藏身在怡保市（Ipoh）一棟獨立平房內，由男性負責24小時進行網上詐騙，而兩名女子則分別提供伙食及性服務。

移民局主任卡馬魯丁（Kamalludin Ismail）表示，調查人員當日傍晚在敦伊斯邁爾醫生路，突擊搜查一棟雙層獨立式平房，拘捕了40名沒有居留證或濫用入境簽證的中國籍38男2女，年齡介乎18至54歲，當中的兩名女子分別是24歲及54歲；由於在屋內檢獲可供40人約兩個月的伙食，以及多個用過或未開封的避孕套，故當局懷疑該名24歲女子提供性服務，另一女則負責煮食。

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警方監視了涉案單位約４日，發現屋內眾人足不出戶，只有外賣員偶爾來送餐。卡馬魯丁稱，這次行動一共檢獲80部手機、31部電腦、7部路由器（router）、76張來自不同銀行的提款卡、20張中國信用卡、31張中國身分證及一本中國護照。

根據初步調查，警方指涉案的是一個出租單位，一眾疑犯約在2個星期前開始進行網上詐騙，主要對象是中國人。卡馬魯丁表示，當局上月曾在一棟6層樓高的大廈破獲一個網上電訊詐騙集團，拘捕了603男77女、年齡介乎19至35歲的中國人，另有約100人在逃，有理由相信今次被捕的40人是上次突擊行動的漏網之魚。

近年跨境電信詐騙層出不窮，中國不斷加大打擊力度，公安部門更推出「長城行動」等計劃緊密聯合多國，嚴厲打擊跨境電信詐騙，而柬埔寨、菲律賓、泰國、馬來西亞、老撾等東南亞國家則被認為是跨境電信詐騙者的「熱門聚點」；從2016年開始，中國公安部曾打擊境外電信網絡詐騙犯罪窩點達10次、包機押解境外犯罪嫌疑人8架次、搗毀犯罪窩點26個及拘捕了400多名疑犯。