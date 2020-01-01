陳小春訪農家「婆婆」幾歲？　聽到答案嚇一跳：我比奶奶還大？

都巿人保養得宜，經常要拋頭露面的名人明星比同齡人更顯年輕。現年52歲的藝人陳小春早前參與拍攝內地綜藝節目《一起出發吧》，在近日播出的一集內容，他借住在一位「婆婆」家中，當同枱吃飯時，小春主動問起對方的年齡，還跟小朋友一樣稱呼她為「奶奶」，但答案卻嚇他一跳，空氣因尬氣氛而突然安靜了。

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在《一起出發吧》的節目中，陳小春寄住在一位素人「婆婆」家中，吃飯期間為了聊個話題，小春主動詢對方年齡，當知道「奶奶」生於1967年，空氣瞬間凝結，皆因小春發現，自己口中的「奶奶」竟然和自己同齡。

不甘心的小春追問「奶奶」的出生月份，原來對方還比他小3個月，聽到答案後，小春手上的筷子都停住了，旁邊的小朋友亦瞬間眼睛睜大，小春忍不住說「我跟你奶奶同年，而且我比你奶奶還大」，場面非常尷尬。

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陳小春的妻子應采兒亦曾在節目中分享過一件趣事，指自己與小春交往初期，他第一次上家門拜訪父親時，禮貌地叫對方「叔叔」時遭拒，「別叫叔叔，我只比你大6歲」，場面非常搞笑。

（綜合）