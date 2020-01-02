【有味Po】巴士驚現不明啡色液體疑係屎　網民鬧爆：公德心呢！

搭長途車最怕就是在公路上突然人有三急，有巴士司機於facebook分享史上最刺激嗅覺的照片，指有次駕駛時發現上層傳來陣陣「比死更難受」的味道，樓主完成工作後走到上層後排揭開真相。原來有乘客把車廂當作私人廁所，在地上留下一灘不明啡色液體。樓主心感崩潰：「做人可唔可以有啲公德心？」

有巴士司機於facebook分享史上最刺激嗅覺的照片，指有次駕駛時發現上層傳來陣陣「比死更難受」的味道，完成工作後即走到上層，發現有乘客在地上留下一灘不明啡色液體。（facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」圖片）

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發帖網民自稱是巴士司機，表示最近負責駕駛巴士時，突然聞到一陣比「鯡魚罐頭」更臭的味道，並由上層傳出，非常可疑。樓主一直忍住臭味至駛回總站，並走去上層最後排的座位一探究竟，詎料即望到地上有灘不明啡色液體，估計某位乘客疑似忍不住肚內「翻雲覆雨」，最後在座位一瀉而出，非常噁心。

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雖然樓主未能捉到「兇手」，不過指當時上層的其他乘客堅持死忍坐到總站，坦言非常佩服他們，「我係下層負責揸車都頂唔順，仲要開埋窗」。他續解釋，最後亦有向上級報告事件，而車廂已進行清洗及消毒，不過冷氣吹出來的風亦有陣難以隱喻的味道。

大批網民單看照片都稱受不了，「嚇我唔到嘅，好明顯係溶咗嘅朱古力雪糕」、「隔住個Mon都聞到」、「唔得真係想嘔」、「我仲食緊飯」、「即刻聞到陣臭味」。

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部份網民對兇手也抱同情態度，指該乘客或是忍無可忍才出此下策，「佢應該都唔想，唔合邏輯的大便」、「無整污糟張凳，已經好小心啦」、「肚痾真係好慘」、「其實係巴士攪肚屙要爆啦，大家情願好似咁樣屙出黎定瀨到一褲都係」。

亦有網民金田一上身，憑相抽絲剝繭推斷肇事乘客是位新手病人，因為地上有膠圈，疑似是造口袋離身才導致上述情況出現。

（facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」）