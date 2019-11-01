小學生搭巴士漏筆袋　網民fb尋人　但個個錯重點：條紅衫魚好真喎

不少人搭巴士時曾冒失地遺留個人物品，今次網民竟然發現有名小學生在今早（1日）坐巴士上學時，但不慎留下了筆袋及一本功課簿，樓主見狀即於facebook貼出尋人啟事，希望找回失主。帖文引來大批網民熱討，但焦點卻落在相中的「魚」上。

網民發現有名小學生留下筆袋及一本功課簿，即於facebook貼出尋人啟事。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

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該網民今日於fb群組「香港突發事故報料區」上載相片，表示今早時分乘搭巴士「87K」路線前往馬鞍山，之後在車廂內其中一座位發現有小學生遺下一本筆記簿與筆袋。樓主於是在帖文作出呼籲：「如有朋友識得呢位同學，麻煩通知佢一聲。」希望可以尋回失主。

看見帖文後，有留言建議樓主將簿子放到巴士的站長室，等小學生自己去取回，亦有人認為簿上應該有學校的名字，可以做多次好心拿去學校，自己可以送到學生手上。

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這篇尋人啟事本來平平無奇，但卻引來大批網民留言討論，原來相中的紅衫魚筆袋像真度極高，網民紛紛驚呼超神似，「唔睇標題以為邊個師奶漏咗條魚」、「煎嚟食啦」、「我仲心諗點解可以漏咗條魚」、「見到條魚嚇親」。亦有網民笑言在巴士上拿出筆袋和簿，可能是在趕功課，「搭巴士趕工，點知都係要欠交」。

其實淘寶網亦有不少類似的仿真魚筆袋，更有不同品種的魚類，包括鯪魚、鯽魚等。就連其他食物造型亦有，例如雞腿、豬腳、甚至蔬菜等，同樣非常神似。

（fb群組「香港突發事故報料區」）