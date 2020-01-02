狂徒高空擲「屎」半個月終被拍片斷正　男子沉默後竟然這樣說……

高中擲物已經可以傷害人命，擲的如果是糞便更加是影響衛生！內地西安一個小區近半個月來一直有人從住所高處向地面擲屎，令附近凡的居民都覺得十分憤怒。直至警察接到投訴之後就上門查問，才得知男住房不斷擲屎的原因竟然是……

西安一名男子多次從自己住處向地面擲屎，引起住戶們的不滿。（《回魂夜》劇照）

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西安市碑林區一個住宅小區在過去半年一直有人將屎擲到車上或是路上，發生最初一、兩次的時候居民以為是車主與人結怨後被整蠱而已，所以沒有太過在意。不過之後連續七、八天，甚至近半個月的時間都發生了擲屎的事情，就開始令居民們都怒氣充天，質疑到底要有多大的恩怨才會做出如何惡劣的行為。

男子遇到警察上門調查之後，承認家中馬桶故障，他才會將糞便拋出街外。（視覺中國）

附近的派出所收到居民投訴之後，就由警察王軍平到場了解，再放手機在附近拍攝監視。只是翌日早上，手機就成功拍到擲屎過程，並鎖定涉事住戶進行調查。

警察同日就上門查問，涉嫌高空擲屎的是一名27歲男子，最初他沒有承認自己的所作所為。不過警方拿出證據之後，男子就變得沉默，之後表示因為家中馬桶故障，所以才會這樣做。男子之後被警察帶到警局落口供。

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