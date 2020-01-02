婚禮台上怒踢香檳塔　新郎爆失控原因輿論大逆轉　網民：愛妻丈夫

婚禮本是一個喜慶的場合，但因着雙方家人不合，令婚禮現場失控則非常可惜。越南流傳一段充滿戲劇性的影片，只見在一場婚禮敬酒環節中，新郎突然失控，怒砸東西，又踢倒香檳塔，令現場氣氛非常尷尬。影片引發網上熱議，紛紛批評新郎不得體，但他接受當地傳媒訪問講述原因，輿論隨即大轉，不少人對新人予人同情，並大讚新郎是個愛妻、有承擔的丈夫。

穿着禮服的新郎在敬酒環節突然情緒激動，在台上跟自己的父親講些話後，隨即轉過身拿起酒杯怒擲於地。（影片截圖）

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從影片可見，穿着禮服的新郎在敬酒環節突然情緒激動，在台上跟自己的父親講些話後，隨即轉過身拿起酒杯怒擲於地，隨後更抬起腳直接把整桌的香檳塔踢翻，有碎片甚至飛到賓客桌上，把現場所有人都嚇壞。

激動行為惹來網民批評，認為新郎怎能在眾多賓客面前搞砸自己的婚禮，但他其後接受當地媒體訪問時解釋，失控是因其父親在台上侮辱新娘及她的家人。

報道指，一對新人於大學時期認識，由於新郎的家境較新娘富裕，父親一直不贊成兩人交往，而男方畢業後選擇離開家族生意，靠自己數年來的收入，成功交足聘禮迎娶愛人。不過在婚禮上，新郎爸爸依然不給面子，在台上致辭竟諷刺新娘家，「這麼會教女兒，不知下了什麼降頭讓我兒子死心塌地」。新郎聽到後再也忍無可忍，當場毀掉自己的婚禮洩憤。

原因曝光後，網民即轉軚，認為新郎父親才是搞砸婚禮的人，又指他的發言更不得體，「比砸場的新郎還幼稚」，又指新郎只是愛護妻子，情有可願，不過有人則認為無論如何也不應發脾氣至此，因只會令新娘更尷尬。

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