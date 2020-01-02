又眼瞓又要湊仔　醒目爸一招搞掂4子女　做人像素描模特兒任畫

爸爸湊仔方法千奇百趣，有時令媽媽相當無奈，卻非常奏效。早前美國一名育有4名子女的爸爸，為爭取時間休息及同時湊仔，竟想到妙計安排他們進行畫畫比賽，自己則擔任「睡夢中的模特兒」，躺在梳發小睡讓他們盡情發揮，媽媽回家後看到這一幕，不禁大讚老公是「我見過最聰明的人」。

媽媽回家時驚見4名孩子安靜坐在地上， 爸爸則捲縮在梳發上蓋着毛毯睡覺。（Monica Weber fb圖片）

原來老公下班後想睡覺，便想到安排子女畫人像素描，自己則擔任模特兒睡覺。（Monica Weber fb圖片）

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來自美國科羅拉多州的莫妮卡（Monica Weber），跟老公麥可（Michael）育有4名子女，日前她前往超級市場「補貨」時，老公表示可照顧孩子，讓她安心去買東西。20分鐘後，莫妮卡回家驚見4個孩子竟然安靜地坐在地上畫素描，老公則捲縮在梳發上蓋着毛毯睡覺。原來剛下班累透的老公，想到以遊戲方式湊仔，他充當模特兒躺在梳發，讓孩子發揮創意畫人像，畫得最似的孩子，會得到朱古力作為獎勵。

老公麥可的秒計讓老婆讚口不絕。（Michael Weber Jr fb圖片）

莫妮卡見狀不禁大讚老公聰明，「他才是勝利者」，莫妮卡透露老公是一名手術室護士，當日完成12小時的工作後回家，得知她要到超市後，他堅持不讓老婆帶孩子前往，「因外面正下雪天氣很冷，這樣比較輕鬆」。其後莫妮卡購物完回家，便發現該動人一幕，「沒有人受傷，屋子沒有被破壞，更沒有人的眼球被剌傷」。她指孩子非常喜歡這安排，「我踏入家門時，他們更『殊』我叫我安靜，好讓他們完成畫作」。

照片其後有網上瘋傳，吸引近3萬人讚好、逾1萬個留言，不少人大讚爸爸一石二鳥，「這最新的照顧孩子方法令我大開眼界」、「一定要記住這方法」。

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