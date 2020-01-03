浪漫婚禮放白鴿　深情擁吻後新娘奮力一拋　放生結局嚇呆全場

結婚是人生大事，不少新人都渴望辦到一個浪漫又難忘的婚禮。近日英國一對新人在婚禮上放白鴿卻發生驚人一幕，新郎新娘各持一隻白鴿，二人同步拋出白鴿，新郎的振翅高飛，新娘的白鴿卻瞬間墮地，全場人嚇得目瞪口呆。片段火速在Twitter瘋傳，網民慨嘆道：「可憐的鳥兒，一定死在她手上」

片段原是紀錄一對新人放生白鴿的甜蜜時刻，怎料卻發生意外一幕。（Laurie__Jane@Twitter片段截圖）

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網民Laurie於Twitter上載片段，紀錄一對新人在教堂外準備放白鴿的浪漫時刻。片中可見，新人們各手抱一隻白鴿，在親友圍觀下，他們深情擁吻，之後一起拋起白鴒放生。

當新郎的白鴒飛走後，新娘的白鴿不但沒有展開雙翼飛起來，更墮地死去，嚇到全場人露出驚恐的呆樣，不知如何是好。片段沒有交代結局，不少網民紛紛留言表示被嚇倒，「他們做了什麼…」、「可憐的小鳥，一定是死在她手中」、「可憐的小鳥窒息了」、「如果我在場亦不知說甚麼才好」、「真的是恭喜你們啊」。

新人放生白鴒反而嚇窒全場賓客……

有愛鳥團體「Winged Warriors」曾於去年在facebook發布貼文，呼籲新人舉行婚禮時不應加設放生白鴿的儀式。他們解釋，其實很多人誤以為放生白鴿等同還牠們自由，很多時牠們的下場其實很悲慘，甚至是死亡。

帖文又指，這些已被馴化的可憐雀鳥幾乎失去任何生存技能，牠們不知道如何尋找食物、不懂得怎樣逃避天敵，這和被丟棄在街上的寵物貓狗幾乎沒分別。

（Twitter）