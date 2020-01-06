【失魂主人】狗帶被𨋢門夾住向上扯　愛犬險「被吊頸」　仁醫神救

美國佛羅里達州坦帕市（Tampa）一名女子上月29日攜愛犬步出電梯期間，沒有注意到狗帶掉落在電梯門邊，當電梯再次關上，小狗頸部隨即被勒住硬扯上半空，快將窒息之際，醫生阿瓦德（Mohammed Awad）及時上前鬆開頸圈，狗狗才逃過一劫。

事發於坦帕市的「奧林帕斯海港島公寓」（Olympus Harbor Island Apartments），閉路電視拍到，狗狗的女主人在電梯門邊整理狗帶，阿瓦德站在旁邊，狗狗搖着尾巴開心地跟他打招呼，直至電梯門關上，狗主才驚覺狗帶被夾住，愛犬的隨即被扯上半空動彈不得，險點窒息；阿瓦德見狀，衝上前盡力解開狗狗的頸圈，他眼明手快，成功令狗狗及時脫困落回地上。

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狗狗幾乎窒息 無暇思考

阿瓦德事後表示，當時狗狗被勒得快要窒息，他根本沒時間去思考，「我第一次嘗試（解開頸圈）沒有成功，再往上看，馬上覺得自己做不到，這太難了！但我還是決定再試一次，盡我所能再次跳起，基本上是在最後一刻才成功（解開頸圈），因狗狗大概只剩下1、2秒的（生還）時間了」；狗主非常感激阿瓦德，而狗狗已無大礙，能如常呼吸和喝水，阿瓦德說：「我很開心，能在在正確的時間出現在正確的地方。」

阿瓦德的弟弟法里斯（Faris Awad）將救狗片段上載到Facebook，「我的哥哥救了一隻狗的性命」，吸引不少網友按讚，紛留言「你是真正的英雄」、「阿瓦德醫生做得好，反應得很快」、「謝謝你救了這隻狗，我們都因你而感到驕傲」、「真是個好人！如果他沒有及時出現，那隻可憐的狗狗可能已死。」

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上月10日，美國男子馬賽斯（Johnny Mathis）亦在Twitter上載閉路電視片段，顯示他在德州休斯敦一棟住宅大廈乘搭電梯，正要步出之際，一名女子拖着一頭松鼠狗進入，電梯門隨即關上，但狗狗卻仍在門外，狗繩帶一下子扯緊，馬賽斯隔着𨋢門聽到狗主的尖叫聲，他立即折返衝前施救，幸在最後關頭及時解開狗帶，獲網民大讚英雄。