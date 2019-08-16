伸雨傘手腳擋𨋢門　內地童亂玩自動感應被困　網民：唔急墮算好彩

升降機雖提供生活上的便利，但一出事就會很危險。有閉路電視拍到內地童搭𨋢時多次趁關門時以手腳或雨傘阻擋，令𨋢門彈開，沒料最終出事，雨傘被夾住升起，升降機也因而停住不再動。網民看過片段都鬧爆該孩子「不作死不會死」，單被困已算好彩，若升降機因而墮下隨時命都無。

內地童多次以雨傘或手腳擋門，致升降機門多次彈開。（微博網頁截圖）

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有關片段在微博傳開，引來不少家長關注，據片段顯示意外應在上月底於內地某屋苑發生。片段中一個看來約9至10歲的男童，多次以手中雨傘及手腳阻礙升降機𨋢門關閉，當時升降機停在31樓，及後其雨傘被夾緊升起，而升降機此時亦疑故障，停在30樓不動，男童慌張下只能按下緊急警鐘待救。

不少網民看後留言稱「不作死不會死」、「好奇害死貓」，直指該孩子幸運，稱原本預期情況可能更壞，一度擔心升降機直接急墮，到時定必重傷或死亡，不少人認為家長也有責任，應要好好教育孩子，否則總有一次會撞板。