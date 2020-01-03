【澳洲山火】嬲救災不力　小鎮災民拒握手鬧白痴　總理嚇到掉頭走

澳洲山火持續，被指救災不力的總理莫里森（Scott Morrison）周四到新南威爾士省東南部科巴戈（Cobargo）視察，期間遭災民狂鬧和嘲諷，大罵他是「白痴」（mutt），不少人拒絕跟他握手，莫里森被迫縮短原定行程。

受高溫及乾燥天氣影響，澳洲5省在去年9月開始燒起山火，迄今造成至少18人死亡，當中包括來自科巴戈鎮的一對父子。莫里森周四（2日）前往科巴戈鎮探望當地受災居民，但遭到冷待，一名女子拒絕跟他握手，莫里森主動捉著她的手，她強調：「若然你對鄉村消防局（RFS）提供更多資金，我才會跟你握手；許多人已無家可歸，我們需要更多幫助。」莫里森見勢色不對隨即離開。

居民未有放過莫里森，當著他面前說：「你應為自己感到羞恥」、「竟任由國家被燒毀」。另一名女子質問莫里森，用於「新省被遺忘角落」的資金在哪裡，以及是否因為當地人無錢，所以政府只派出４部消防車來救火，她強調雖然村民無錢，但有顆善良的心；還有大罵莫里森是「白痴」，不歡迎他到訪，更表明不會在選舉中投票給莫里森及其所屬的自由黨。

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維多利亞省首次宣布進入災難狀態

過去數月，澳洲有多達500萬公頃土地被焚毀，其中新省及鄰近的維多利亞省受災最嚴重， 超過1200間房屋被燒毀。維多利亞省周五（3日）首次宣布進入災難狀態，賦予當局更大權力強制居民疏散。緊急部門預料周末氣溫會回升至攝氏40度以上，再次呼籲民眾撤離。國防部派出海軍船艦到東部海邊城市馬拉庫塔（Mallacoota），協助被困的數千人撤離，預料首批人數為800人。

同時，今次山火造成生態災難，悉尼大學（University of Sydney）生態學家估計，自9月至今已有4.8億隻哺乳類動物、鳥類和爬行類動物死亡，有關數字將進一步上升，其中受災最嚴重的是行動緩慢的樹熊。