支付寶出年度帳單　微博超豪用戶花一億元　究竟點樣使？

花錢容易儲錢難，平日消費不察覺，一看總數隨時嚇死你！內地支付平台支付寶向帳戶發出年度帳單，還加上抵死關鍵詞，網民笑言一單知貧富，不少人對自己的花費紀錄難以接受，紛紛放上微博分享，有豪客一年間豪花億元十分誇張，單是居家生活方面竟用了2800萬（人民幣‧下同），吃也吃了1300萬元。

支付寶向用家發出年度帳單，引來網民爭相分享，即日殺入微博熱搜榜。（資料圖片）

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支付寶為帳戶提供年度帳單的事，今日殺入微博熱搜，不少網民都把其一年花費總覽上載到網上，總括而言不出4個反應，分別是「我哪來這麼些錢？」、「我怎麼花了這麼些錢？」、「我有這樣多錢怎會不知道！」以及「我賺也賺不到這麼多錢！」反正就是後悔莫及的感慨吧！

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這張年度帳單中，除了列出2019年帳戶總支出以外，還會整理出帳戶最愛把錢花在什麼地方，例如「居家生活」、「吃吃喝喝」、「穿衣打扮」、「休閒娛樂」、及「物業住房」等；亦會列出用戶轉帳和收到的紅包總數，最抵死是還會為帳戶送上其年度關鍵詞。

有超豪用戶分享的帳單截圖，震驚不少網民，令人忍不住高呼「貧窮限制了我的想像」，只因過去一年這個大豪客竟然在支付寶花了近1100萬元人民幣，當中用最多的是居家生活，消費額達2857萬元，飲食開支也超誇張，有關用戶一年間花在吃喝上，竟然用了1329萬元，隨時比普通人成世賺的錢還要多！

最搞笑是支付寶對於這位億元用戶，作出的年度關鍵詞竟然是「一分耕耘一分收獲！」也有網民傷心分享只花了數千元的帳單，聲言根本是是貧富懸殊的寫照，不少網民更應了黃子華棟篤笑中的「魚蛋論」，笑言傷心的情緒，在看到別人花得比自己多時，即時放鬆了。