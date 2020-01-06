500元港鈔激似澳門50元鈔　網民憂魚目混珠　2點分清楚免收錯錢

不時都有消息指不法商人或騙徒利用「假銀紙」行騙，近日網上熱傳500港元鈔票與澳門幣50元鈔票顏色相近，非常容易令人混淆，一不小心會因付錯或收錯錢而招致損失。然而翻查資料，澳門50元紙鈔早於2008年由青綠色更改設計為金啡色，顏色上看上去與港幣500元鈔票激似，「撞色」問題並非今年才出現。到底如何分辨兩款「撞色」紙幣，2點教你一眼分清楚。

網上近日瘋傳消息，指500港元鈔票與澳門幣50元鈔票顏色相近，容易令人混淆。（fb「黑色九月」圖片）

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近日多個網上群組均瘋傳相片，可見有人將一張由匯豐銀行2010年版的港幣500元紙鈔與另一張由中國銀行2008年版的50元紙鈔放在一起，兩張鈔票的大小雖有微細分別，但同是金啡色，驟眼看的確有點相似。

或許受近日有關澳門財經界的新聞影響，有人看過相片即提出「陰謀論」，指中銀有意令人混淆兩地鈔票，有網民更稱曾經「中招」，收到澳門50元鈔，卻以為是500港元鈔票。

2點教你一眼分清楚：

1）紙幣面積大小不同：港幣500元紙幣面積較大，亦較中銀澳幣50元長。 2）動感變色圖案：港幣500元右上角有動感變色圖案，由金變綠色，並可見一條光紋上下滾動。

翻查資料，澳門的50元紙鈔於回歸後本為青綠色，至2008年更改設計變成金啡色，與港幣500元紙鈔相似。圖為中國銀行1999年版澳門元鈔票。（中國銀行網頁圖片）

澳門中國銀行2008年版50元鈔票，正面主景圖案是崗頂劇院。（中國銀行網頁圖片）

翻查資料，本港的500元鈔票多年來採用啡色設計，其後設計多次改變，但仍維持啡色調；至於澳門的50元紙鈔於回歸後本為青綠色，至2008年更改設計變成金啡色，與港幣500元紙鈔相似，因此「撞色」問題並非今時今日才出現，難怪有網民也笑言「old news is so exciting」。

睇清楚澳門幣設計及特徵：

+ 8 + 7 + 6

港幣設計及特徵：

+ 3 + 2

巧合的是，不只500元港鈔及50元澳門鈔顏色相似，兩地的不同鈔票也有不少「撞色」情況出現，如俗稱「紅衫魚」的100港元鈔票就與澳門的10元紙鈔同為鮮紅色；20元港元鈔票則與澳門的100元鈔同為深藍色；而港幣新版50元鈔票就與澳門的500元鈔同為青綠色；至於兩地的1000元鈔票則同樣是橙金色。

（綜合）