用「五連擊」KO客人投訴？一張顧客抱怨處理流程圖引網民爆笑留言

有從事過客服或服務相關行業的過來人想必都了解，在工作上公司都會提供一套標準硬對流程，然而世上奧客（難頂客人）何其多，即便知道面對大媽大爺各種叫囂之下，仍然要捏著大腿忍住怒氣陪笑臉，但腦海中早已經想動粗無數次了啊啊啊。

近日台灣網路流傳一張圖片，只見翻開內頁寫著顧客抱怨處理的五大系統流程，然而下面都還沒看完，上面已經被這主人的本子用簡明扼要的方式說明了…

近日台灣網路流傳一張圖片，只見翻開內頁寫著顧客抱怨處理的五大系統流程。（FB@爆笑公社）

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估計是接受了太多客人的怒氣，本子的主人在流程上方畫了連續五幅小圖，沒錯就是揮拳揮拳揮拳揮拳揮拳，直接把腦海中的幻想實體化，實在大快人心啊！

點圖即看網民爆笑留言▼▼▼

畫得太傳神，教育新人看來沒困難了啊（大誤）

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還釣出電動迷配音XD

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明明是平面的圖片，但圖中小人姿勢拳拳到位，本編還以為是在看動畫呢～也讓網友忍不住加碼！這個…為了肚子溫飽還是先不要這麼衝動啦！

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