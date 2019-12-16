萌雀集體剪出「西瓜頭」髮型　網民瘋狂恥笑：喺彌敦道9號剪？

撰文：聯合新聞網
最後更新日期：
髮型是個人造型很重要的一環，可以說，頭髮剪得好，宅男都能變型男，可見有顆好頭 有個好髮型是多重要的一件事。不過反過來說，其實只要長得夠可愛，頂著什麼鳥頭也可以讓一票人喊「好萌好萌」，就像下面這幾位－－
萌雀集體剪出「西瓜頭」髮型。（Reddit）
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
「西瓜頭」萌雀網民個個都大讚▼▼▼
這其實是國外網友在reddit論壇上貼的照片，台灣網友覺得圖片有趣，便轉至Facebook社團內，搞笑發問「這鳥頭是哪一家剪的啊？」結果大家除了狂喊好可愛外，還給出超一致的答案。
「西瓜頭」髮型竟然係喺呢度剪▼▼▼
是說～看到「彌敦道9號」能馬上笑出來，想必年紀也不小了吧……（不然就是標準星爺迷）
「彌敦道九號」出自周星馳主演電影《算死草》。（《算死草》劇照）
而這群頂著超一致西瓜皮的鳥兒，其實是種較古老的金絲雀品種，叫「Crested Canaries」鳳頭金絲雀，憑藉著自個兒與眾不同的畫風，美妙歌喉及友善個性，深受人們喜愛。這髮型實在太可愛了啦，光是看牠晃著呆呆髮型啾啾叫，嘴角就會控制不住上揚餒～
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】