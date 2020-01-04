內地女遇網戀騙局被呃30萬　騙徒後來竟愛上她　結局比電影更精彩

網戀騙子都會「沉船」？內地四川一名女子早前遇上網戀騙局，受不住網上騙子的噓寒問暖，漸漸產生好感，其後更發展成情侶關係，最終被騙去30多萬，唯有報警處理。不過最令人驚奇的是，騙徒突然「浪子回頭」，再次聯絡女事主並向她道歉懺悔，兩人感情比之前更加「甜蜜」，結局比電影更精彩。

四川一名鄭姓女子早前遇上網戀騙局，被騙去30多萬。（搜狐圖片）

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住在四川巴中市的鄭姓女子今年9月獲一個名叫「清風」的陌生男子主動加了微信，對方自稱姓汪，家住南京，正經營一間火鍋店，有高級房車，是一名成功的單身男士。在聊天過程中，汪男時常對鄭女噓寒問暖，表達愛意，令鄭女慢慢對他產生好感，其後發展成了情侶關係。

隨着兩人感情升溫，汪男向鄭女稱自己平時會在一個網絡博彩平台上投資，並且獲利不少，哄騙她在平台上增值了1萬元（約1.1萬港元）人民幣，翌日又叫她提取了1.1萬多元。

鄭女其後又增值5萬元，並在汪男的勸說下申請為平台的「黃金會員」，以為會獲得更豐厚的回報以及1.6萬元的彩金大禮包，即使要在7天預留期內累計增值10萬元也未有懷疑。沒料翌日鄭女滿懷期待地申請提取大禮包時，客服卻稱還要繼續增值才可提取，於是她又在網絡貸款平台借了近10萬元增值。

汪男又以母親心臟病發住院及火鍋店資金出問題等為由，向鄭女借了9萬元，於是短短一個月內，她前後被騙去共30多萬元人民幣（逾33.5萬港元）。其後汪男開始變得沒那麼熱情，多次迴避鄭女的問題，後來甚至坦白自己是騙子，是為了完成任務才欺騙她，鄭女隨即向當地警方報警。

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民警調查發現，汪男的真實身份姓劉，最近一直在柬埔寨活動，背後極有可能是一個跨國詐騙團伙，但事件峰迴路轉，騙徒突然用私人微信帳號再次加了鄭女，並向她道歉懺悔，還時常加以安慰，「（劉某）不停地勸我，叫我說要想開些，他有時候甚至說願意幫我一起承擔」。訊息還寫道：「就算什麼結果我都無怨無悔，人總得為了自己的愛去拼搏一次。」

不過鄭女早已對騙徒失去信心，並將所有情況一一向警方反映，最後跟民警商量後，制定了一個「反殺」計劃。鄭女以「網戀女友」身份繼續和他交往，並試探性地問 騙徒 能否回來見一面。兩人感情比之前更加「甜蜜」，更約定於11月2號在四川巴中某賓館見面。

當騙徒從千里之外的柬埔寨飛到巴中，警方隨即將他拘捕，他亦很快供出自己的犯罪過程。他指自己8月時經朋友介紹，到柬埔寨加入詐騙團伙，稱詐騙集團分工明確，有專人負責在網絡尋找對象，也有人專門負責與受害人「戀愛交友」，鄭女就是分派給劉男的個案。警方現時已凍結該詐騙集團涉案資金500多萬元，劉男則被依法刑拘，案件正在進一步調查中。

（江蘇新聞）