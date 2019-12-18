【另類畀家用】內地男設網戀騙局　呃「A0女」80萬人仔再上繳妻子

不少女性在網上結識單身男子，但每每條件愈好就愈易中伏。杭州一名28歲A0女子，在婚姻網站發現一條徵婚帖，男生標榜「體健貌端，離異單身，工作穩定，有房有車」，女子透過微信和他交談，未見面已確定情侶關係，更給了對方80萬人民幣（約89萬港元）做必賺投資，之後音訊全無。警方調查發現這是網戀騙案，該男子已婚無業，第一次網騙就得手，所騙得來的錢更是用來上交妻子找卡數及還債。

自稱俊逸的張男相貌平平，稱家庭開支大又無業，才會網上行騙。（網上圖片）

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來自溫州的28歲女子阿麗（化名）沒有戀愛經驗，在一間財務公司工作，7月底，她在一個婚姻戀愛網站見到徵婚帖，徵婚者自稱「俊逸」，37歲，「體健貌端，離異單身，工作穩定，有房有車」，二人通過微信聊天，覺得俊逸熱情又得體，在自己心煩時還會主動開導，不時發照片顯示自己從事金融業，工作地方很豪華，看似是事業有成的成熟男人。

雖然沒看過俊逸的樣子，但二人已在微信確立了情侶關係。8月中，俊逸稱通過朋友得到一個彩票網站的內幕消息，但正在出差不方便上內地網站，故叫阿麗用自己的帳戶。阿麗在網站發現只是買大細，帳戶已很快賺錢，不到2小時由30萬（約33萬港元）變35萬（約39萬港元），令她相當驚訝。

俊逸保證消息可靠，稱接下來還有一次機會，準備投資100萬人民幣（約111萬港元），叫阿麗一起投資。阿麗拿出自己全部積蓄80萬元人民幣（約89萬港元）轉到俊逸提供的戶口，並在網站下注，果然一會兒變成84萬元（約93萬港元），但第二天發現無法登錄網站，俊逸也失蹤了，8月18日去報警。

杭州餘杭公安調查一個多月，認為是一宗「殺豬盤」騙案，即利用感情騙取信任，過程稱「養豬」，獲得信任後「下刀」騙大金額。進一步再查發現，俊逸真名姓張是福建人，32歲樣子普通，原本開二手車行但經營不善倒閉，欠下20萬元（約22萬港元）債務，而且有一名李姓妻子經營花店，更有一名3歲兒子。

張男供稱，因為家庭開支大，自己沒收入，就和妻子商量租了間單身公寓，買了手機電話卡電腦，決定在網上行騙，結果第一次下手就成功，騙錢後找了地下錢莊分層轉帳，付了10萬作手續費，其他全交了給妻子。李姓妻子稱，自己收到老公給的錢後花了2萬元（約2.2萬港元）找卡數，再給了老公20萬（約22萬港元）還債，餘下的41萬（約46萬港元）不及使用，夫妻二人已被捕。

（澎湃新聞）