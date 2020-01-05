韓團BLACKPINK成員Lisa返泰國Café拍攝　廁板毛髮梳化慘變拍賣品

韓國女團BLACKPINK的泰籍成員Lisa早前獲選為「全球百大美女」第三位，可惜人紅麻煩事也多，她最近回鄉到曼谷一間Café完成拍攝工作，未料該店老闆事後竟在社交網站企圖高價出售Lisa用過的餐具、紙巾，甚至坐過的梳化和廁板，引來網民口誅筆伐，怒轟行為等同性騷擾。Café老闆事後發文道歉，稱自己如其他人般愛護和欣賞Lisa。

韓團女團BLACKPINK的泰籍成員Lisa早前回鄉完成拍攝行程，其間她曾到訪位於曼谷的一間Cafe拍，未料使用過的物品竟被拿出來拍賣。（Twitter圖片）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

以身材纖幼兼大眼見稱的Lisa，在全球擁有大量粉絲，其Instagram更多達逾2800萬人追蹤，她在元旦日上傳多張靚相，其中部分是在曼谷一間網紅Café拍攝。Café老闆其後在facebook發文分享消息，卻引來狂熱粉絲留言問價，「Lisa坐過的枱賣多少錢」、「我想聞那個角落」、「我出5萬泰銖（近1.3萬港元）買未清潔過的梳化」，有人更聲言以汽車和土地，換取Lisa坐過廁板和掉落廁所的毛髮。

眼見「商機」殺埋身，該Café老闆竟對問價留言「有求必應」，一度稱「有人出價10萬泰銖（近2.6萬港元）要買Lisa坐過的梳化，但我不滿意這個價格」，Lisa用過的其他物品，包括玻璃杯、紙巾、餐具等，老闆亦有意出售。

+ 10 + 9 + 8

事件很快在網上傳開，網民紛紛到Café的fb專頁留言，狠批老闆做法「低級」，怒斥是不尊重女性的性騷擾行為，該店專頁的評分也大跌至一星劣評。老闆最終發文向Lisa和公眾致歉，「我們都愛護和欣賞Lisa，對於過去發生的事，我很抱歉」。

雖然事件在網上掀起熱議，不少粉絲都替Lisa抱不平，惟其經紀公司YG娛樂和Lisa本人，至今都未回應事件。

（綜合）