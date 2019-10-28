台東麵店老闆涉將貓摔落地致死　兒子代道歉：被咬後的反射動作

就算不喜歡毛孩，也不必暴力對待牠們。台東一家麵店的老闆近日被指刻意用力摔貓，令小貓當場死亡，遭大批網民批評和罷食。事件持續發酵，有自稱老闆兒子則在facebook發文指，爸爸當時被貓咬到，故作出「反射動作」，目前已交警方調查此事，希望愛貓愛狗人士能給他們一次機會。

涉事的台東知名麵店。（Google Map網頁）

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事發於昨晚，台灣有網民上傳影片至fb群組「台東大小事（108年）」，指當地一家知名麵店發生「人為摔貓致死事件」；麵店老闆將樓頂上的黑色小貓捉起，並用力摔到在地上，小貓「爆頭」受重傷一直抽搐流血致死。樓主續稱，涉事老闆事後看到店內客人和圍觀路人眾多，遂把臨死的小貓放到袋中和帶離店面，又沖走地上大量血跡。警方和關注動物組織及後到場了解，樓主指涉事老闆和老闆娘未有承認責任，並表示小貓已自己跑走。

帖文引來網民關注，有台東居民表示罷食，一名自稱涉事老闆兒子的網民數小時後在同一群組發文。他先向「愛貓愛狗人士道歉」，解釋事件緣於「當下貓先咬了當事人」，故後來有反射動作，強調當事人並非故意。他亦表示，「我們錯就是錯，我們絕不逃避任何責任⋯⋯」稱事件已交警方調查，「我們願意接受大家檢視及虛心受教」；另再指他們將每月提供物資予動保團體，希望外界能給他們一次機會。

該帖文又上傳醫生紙和手部照片，醫生紙則寫求診者為「左手食指穿刺傷」。不過，大部分網民都對相關回應表示「不收貨」，質疑即使被貓咬傷，也不代表要暴力對待，「被貓咬就反射性動作摔貓，那不小心被門夾傷，會拆起來摔嗎？」

（fb群組「台東大小事（108年）」）