遊泰台灣女酒店遇巨型蜈蚣　神勇友人一招解救　網民：呢個好嘢嚟

不幸入住衛生環境欠佳酒店已很慘，若出現蛇蟲鼠蟻就更令人崩潰。有台灣女網民日前到泰國旅遊，不料竟在酒店房間內看到超過手掌長度的巨型百足蜈蚣，台女嚇至手足無措，幸她同行友人智勇雙全，竟想到將蜈蚣關進水樽內，不少網民見到長長的蜈蚣不禁驚訝，「腳這麼多，我先暈倒了」。

一隻蜈蚣被關一個膠水樽內，旁邊還放了打火機和拖鞋當作比例尺。（爆怨公社fb圖片）

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該名女網民在fb群組「爆怨公社」發文，表示「泰國遊，在飯店遇到這怪物！」，從她貼出的圖片可見，一隻蜈蚣被關一個膠水樽內，旁邊還放了打火機和拖鞋當作比例尺，可見蜈蚣比打火機長得多，足足有拖鞋的長度，加上密密麻麻的腳，讓人看了不寒而慄。

蜈蚣足足有拖鞋的長度，加上密密麻麻的腳，讓人看了不寒而慄。（爆怨公社fb圖片）

樓主稱，同行友人一手拿着筷子、另一手拿水樽，費了不少力氣才將這隻大蜈蚣關進瓶子裡，她慶幸只是在這間飯店住一晚，更開玩笑地說：「萬一被咬到，不知道還回不回的了台灣！」

特大蜈蚣照片引來網民熱議，不少人驚訝稱「這個是什麼怪物」、「超大的啦，恐怖！」，不過亦有網民竟馬上想到要用來泡酒，「這個可以賣錢，中藥房有的有收」、「這個泡藥酒很補的」，甚至說要「把牠炸了吃」和「小心泰國的蜈蚣降」。

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