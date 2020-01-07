陌生男拍門惹虛驚　驚慌女友求安慰　男友超賤回應搞到分手收場

即使只是戲言，亦有底線！有台灣女生分享指被陌生男子按門鈴及敲門嚇到，遂打電話給樓下的男友求救，男友到場後終弄清楚陌生男非危險人物，女生表明害怕求安慰，沒料男友竟說出令人匪夷所思的建議，令她覺得不受尊重亦極之失望，最終提出分手並感歎「一句話也可以擊垮一個人」。

台女近日晚上突然有陌生男子敲門，覺我十分驚慌，於是打電話給男友求救。（資料圖片）

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台灣女生在Dcard討論區的帖文中提到，日前晚上她獨自在家，所住大廈的大閘有人按門鈴，她拿起對講機了解，發現按鈴的是一名男子，對方問她住在幾樓。當台女問該男子身份及找誰時，對方拒絕回答只不斷問女生住幾樓，令女生大感驚慌即時掛斷對講機。

沒料2分鐘後，男子竟出現在女生家門並敲門，令女生「慌張到了極點」，只能假裝不在家不應門，同時打給同住不過正在上班的男友求救。

男友一句超賤回應，令女友忍無可忍要分手！

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台女男友剛好回到家樓下，之後弄清潔男子是樓下的店家。不過男子之後說的話，卻令台女覺得不受尊重。（資料圖片）

台女坦言聽到男友的話後覺得十分震驚，直指他很過份，可是男友直接去洗澡、吹頭髮、打機，完全沒有向她解釋或是道歉，令女生覺得十分心寒，她在帖文中坦言準備向男友提出分手，同時請教網民們的意見。

網民議論紛紛，女生之後亦都更新事情進度，提到事發後一天兩人都沒有說過話，遂待翌日男友下班回家後再處理，而當她提出分手之後，男友才向她道歉並解釋當時的說話並非認真，不過這次到台女稱「換我無視他，並且把他在客廳的東西收一收」。

台女最後決心分手，即使男友道歉解釋亦都未能救回戀情。（視覺中國）

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