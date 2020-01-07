PHD推黑糖珍珠奶茶薄餅　配搭太爆震撼網民：以為惡搞，原來係真

香港人愛飲珍珠奶茶，如果珍奶Fusion薄餅呢，你想試下嗎？香港薄餅餐廳「薄餅博士PHD」近日推出新產品「黑糖珍珠奶茶薄餅」，即令不少網民為之一「震」，有的人心急想找朋友試一試，但亦有食客被其獨特外型嚇一嚇，直言「我諗起明將」、「唔好玩食物」，事實上亦已有勇士一試，拍下真身照片並分享食評，令人好奇。

薄餅博士PHD推出「黑糖珍珠奶茶薄餅」，引起不少網民討論。（fb專頁「PHD HK」圖片）

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PHD昨(6日)在facebook專頁發帖，公布推出全新口味的薄餅，強調「任何嘢結合咗黑糖珍珠奶茶就會更加美好」，笑稱辛苦食客的長時間等候，他們終於推出Crossover黑糖珍奶的薄餅。圖片可見薄餅上面除了有常見的「邪惡拉絲芝士」之外，更加鋪滿了珍珠及黑糖醬，猶如一杯珍奶倒在薄餅上面。

《香港01》記者曾經到PHD分店了解黑糖珍奶薄餅的詳情，發現舖面放了一個實物細批供顧客參考。黑糖珍奶薄餅有3種尺寸供應，除細批外還有大批及標準批，而店員亦都有提到細批可以跟午餐配售，只需40元即可試一試。

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雖然黑糖珍奶薄餅夠晒創新，不過網民意見都頗為兩極，不少人猛叫朋友相約一試，更多人被其倒瀉珍奶外表嚇倒卻步，有人留言稱以為PHD提早發出4月1日愚人節貼文，「啱啱見到人Post以為惡搞，原來係真」、「我反咗你地白眼」、「意大利人見到呢啲嘢應該會爆血管」、「密集恐懼症發作」。

不少人好奇珍奶薄缾的味道，據食客分享，其實沒想像中古怪，就是甜甜的有芝士味的薄缾。

其實類似薄餅去年11月在台灣已經出現過，「達美樂披薩 Domino’s」同樣推出了黑糖珍珠薄餅，不過配料另外加上麻糬波波，造成黑白配的視覺效果，亦都引起不少網民討論。