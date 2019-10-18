珍奶當水飲？台25%青年日飲逾半升含糖飲品　或引慢性腎病需洗腎

台灣洗腎人數超過8萬3千人，「洗腎」榮登台灣最燒健保費的疾病。根據2018年腎病年報統計，透析病人有46.1%是來自糖尿病併發症，而台灣青少年現在的飲食習慣不正確，天天將含糖飲料當水喝，令人擔憂未來罹患腎病的風險增高。

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台灣國家衛生研究院群體健康科學研究所副所長許志成教授表示，近20年來台灣兒童和青少年喝含糖飲料的行為有增多的趨勢，25%青少年每天喝超過500毫升的含糖飲料，特別是手搖茶飲和咖啡。不僅造成營養失衡，也長期埋下糖尿病和其他血管相關疾病的風險，甚至引發慢性腎臟病，最終需要洗腎。

台灣青少年現在的飲食習慣不正確，天天將含糖飲料當水喝。（Facebook@一芳水果茶）

許志成也表示高攝入量的含糖飲料也和血清尿酸值的增加呈現高度相關，可能引發腎病變。他表示，透析患者中有患有糖尿病者有增加的趨勢。台灣腎臟醫學會理事長盧國城醫師則表示，過去主要是因為慢性腎絲球炎引起腎病，進而需要洗腎；但是現在有4成以上是因為糖尿病而引起。

盧國城解釋，通常糖尿病患者若是沒有妥善控制，經過25-30年，血糖持續升高，使得腎臟肥大、腎血流量增加等，導致腎絲球蛋白質及血中蛋白蓄積於腎內造成腎絲球的硬化，最後使腎功能惡化。因此，對於青少年從小便習慣喝含糖飲料，他說「3歲看大，6歲看老」，從小就要改正飲食習慣，不然很容易因為高血糖導致糖尿病，漸漸成為需要洗腎的患者。

盧國城表示，師長們應該減少買飲料當作孩子的獎勵方式，並且培養學童「渴了喝白開水」的健康知能，才能有效防治慢性腎臟病的發生。

九個增加患糖尿病風險成因（按圖了解）：

+ 6 + 5 + 4

七大患有糖尿病徵狀（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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