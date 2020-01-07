台女童扮蜘蛛俠倒吊極危險　家長笑完先識驚：手斷了頸椎也就斷了

小朋友模仿力強，看到有趣的動作就會試親自測試一下，通常愈嚇人的愈感興趣，總令家長膽顫心驚。像這位台灣女孩，迷上Marvel電影《蜘蛛俠》後，世界從此顛倒啦～

小妹妹，迷上漫威電影《蜘蛛俠》後，世界從此顛倒啦～（FB@爆廢公社）

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姿勢標準，確定沒被蜘蛛咬到嗎？

妹妹的姿勢跟蜘蛛俠簡直一模模一樣樣，如果沒被蜘蛛咬到……那肯定是未來國手潛力股呀！

「女兒是不是有被蜘蛛咬到過」

「有潛力，請往蜘蛛女培養」

「快送去練韻律體操特技長大不是國家選手至少也可以去馬戲團上班」

「這種的叫尿布俠」

「小朋友有練過，叔叔不要學」

「還沒理解地力引力的年紀」

「感覺得出來腳趾頭抓地力異於常人」

「還好不是貓女…不然你半夜起床一定找不到小孩」

手把會不會太牢固了點？

車頂把手一般來說是在轉彎時輔助穩定身體的工具，或是讓乘客握著提供安心感（？），有些人也會拿來掛物品，但通常不會特別考驗它的承重力……有網友提醒，那個把手只是兩根小螺絲鎖上而已，真的沒有那麼「勇」。

「這是哪家的車，配備這麼堅實……」

「無意間的幫車子業配」

「把手不會斷掉嗎」

「原來那個把手承重這麼好（重點誤」

「我只覺得那個握把真屌，可承受重量出乎意料」

「他應該不知道那個把手只是2跟小螺絲固定在鈑金上而已」

「把手會斷給你看，那個用兩顆螺絲鎖而已」

「小心點，那個東西真的會斷掉，並沒有想像中那麼耐重，我的頭又大的後面2個都斷了」

▼▼▼扮蜘蛛俠倒吊實情極危險！家長笑完先識驚▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

本編覺得網友們說得很對……在汽車行進時還這樣亂爬實在太危險，爸爸還不快把女兒抓下來固定在安全座椅上！(๐•̆ ·̭ •̆๐)

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