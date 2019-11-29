「掃地吸塵機器人」竟造成室內空氣污染？啟動10分鐘揚塵濃度急升

為消除室內灰塵、過敏原，近年掃地機器人、吸塵器成為熱銷家電，但除塵幫手恐也是揚塵製造者。台灣室內環境品質學會研究發現，吸塵器與掃地機器人啟用時，室內揚塵翻倍，甚至可達PM2.5紅害等級。

專家建議，使用掃地機器人及吸塵器時，一定要戴口罩，清掃到完畢後一個半小時內，幼兒最好不要待在室內。

最新研究發現，除塵幫手恐是揚塵兇手之一，啟動後室內空氣品質就會亮紅燈，甚至達PM2.5紅害警報。（聯合報／劉學聖攝）

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「掃地吸塵機器人」造成室內空氣污染▼

使用時 長者與小孩先暫離

林瑜雯建議，民眾使用除塵電器時，不要讓其他家族成員待在清掃空間中，尤其易敏感族群，如長者或小孩，至少在清掃完畢一個半小時後再進入。吸塵器使用者避免站在出氣口後方，同時應戴口罩，也可開啟空氣清淨機，若住家附近空氣品質好，可考慮開窗，避免吸入過多空汙微粒。林口長庚兒童過敏氣喘風濕科主治醫師葉國偉與羅東博愛醫院副院長邱國欽建議，使用吸塵器、掃地機器人或掃地前，可先用紙拖把或濕抹布擦拭地面，讓灰塵不再飄起。

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