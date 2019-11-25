台小學數學考試卷要填＜或＞　天才兒童答案令阿媽崩潰網友笑爆嘴

小學生的考卷總是會發生各種令人哭笑不得的場面，有些天真的答題更是創意十足、笑料不斷，近日台灣有家長在爆笑公社po出自己家小孩的數學考卷，但小孩填的答案卻引來網友熱議……

在空格內填入＜或＞ 於是該天才兒童的答案便是：

該名小學生竟在所有空格內填上「或」字。（爆料公社Facebook）

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網友留言

或或或或，看了這麼多的「或」，難不成小孩考試前晚聽了太多周杰倫的《霍元甲》？「想必該名考生應該是元甲無誤」、「考生名字是『或元甲』嗎？」、「他大概昨天在聽霍元甲」、「或或或或，或或或或，或家拳的套路招式靈活」、「周杰倫？霍霍霍霍，套路招式很靈活」。

是錯在沒寫注音嗎？「哪裡錯了？沒寫注音嗎」、「不對，沒有寫注音」、「少寫注音」、「他少填注音ㄏㄨㄛˋ」。

原來是誤會題目意思了啊！看出來了嗎？其實題目是要小朋友在框框內填入>及<的符號，但孩子把大於(＞)、小於(＜)當作括號，在答題框內通通填入了「或」，把數學考卷當成中文考卷了啦！「這位小朋友以為是在寫國語」、「國語考卷無誤」、「雖然數學，但是我想說，這國文老師教的很讚」、「是文科的料」、「應該把< 、>框起來，比較能理解」。

大人也被誤導啦！別說小孩子了，其實「＜」、「＞」真的很容易被當成括號阿！許多網友也紛紛為小孩打抱不平，題目這樣寫，真的很難不被誤導呀！「咦？不然要填入什麼，不是或嗎」、「怎麼辦，我覺得他就是要我寫或呀」、「沒毛病啊！看來我也被誤導了XDD」、「有誰跟我一樣第一眼看不出來哪裡有問題的？」、「一開始我也是覺的要填或，看了留言才知道……」、「看了題目30秒才反應過來」、「我大概看到三次才發現XD」、「我看了留言才恍然大悟」。

其他爸媽拍拍肩：我們家的也是！「我以前是這樣寫的」、「我們家也曾經這樣」。

孩子們的答案真是充滿創意呀！一再令人感受到天真單純的魔力，可愛得讓家長們哭笑不得XD，不過也有網友們建議，老師出題方式更清楚些的話會更好，例如把「＞」、「＜」框起來之類的，也就比較不會發生答題時的誤解了喔！

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