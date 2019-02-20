「最強美腿」橋本有菜訪台大玩黑絲誘惑　扮純情四眼Miss轟動網民

日本成人產業發展驚人，每個人有屬於自己的女神，在空虛寂寞的夜晚陪伴着各位紳士，可以說是共同擁有的回憶，相信年初十也是如此，那麼經驗豐富的老司機肯定對接下來這一位不陌生。

近日有「最強美腿」之稱的橋本有菜（橋本ありな）到台灣拍攝，在Twitter上分享一組幕後花絮照，沒想到超高清的照片似乎暗藏玄機，讓網友怒喊「出來面對！」畫面中她頂着可愛齊瀏海髮型與一身OL裝扮、超大圓框眼鏡與黑絲襪，拿着小學數學課本，超清純的教師模樣相當吸睛，讓許多粉絲都想回到國小上課。但眼利的網友發現，課本上的班級、座號、學生、老師等字跡都沒有遮掉，「3年XX班YY號，學生姓名蔡OO」，這名小學生瞬間爆紅，讓網友羨慕繼妒恨。

點圖放大橋本有菜高清性感照▼

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「今晚那個姓蔡的好爽哦」 「三年XX班YY號蔡OO同學，馬上到訓導處來」 「這名字一夕間爆紅，連他本身都不明白怎麼了」 「蔡同學出來，我出300收那本書。」 「蔡OO給我出來保證不打死你」 「三年10班11號蔡同學在嗎？查水錶哦」

這名小學生上輩子到底燒了多少香阿！他是不是拯救過世界，課本甚麼的…小編我才不羨慕呢，可惡。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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