【澳洲山火】火龍捲重摔消防車　義務消防員喪命遺懷孕6個月太太

澳洲山火持續近4個月，火勢仍未受控，至今最少奪去20人性命，當中3人為義務消防員，在救災時不幸殉職，其中新婚1年多的28歲Samuel McPaul，遇上火龍捲吹起消防車，被困車中的他最後當場重摔死亡，無緣看到將在5月出生的孩子，從此跟太太及孩子陰陽永隔，令人心酸。

28歲的義務消防員準爸爸Samuel McPaul日前救災時，不幸殉職，遺下懷孕6個月的太太。（Samuel McPaul fb圖片）

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不幸喪生的28歲義務消防員Samuel McPaul，去年12月30日在位於綠村莊（Green Valley）的郊區救災時，遇上異常天氣引發火龍捲，當時他身處的10噸消防車被連人帶車捲起，吹至屋頂後再重摔落地，車內消防員被困，他被救出時當場死亡，另外一名39歲消防員嚴重燒傷，以及一名52歲司機受輕傷。

殉職消防員Samuel前年4月迎娶女友，今年5月更即將「升呢」為人父，惟無情的大火卻將他帶走，太太只能挺着肚子送別丈夫，令人心酸。而消防局局長Shane Fitzsimmons表示，對Samuel的離開感到痛心，今次的大火摧毀這個家庭及社區，「是非常嚴重的損失」，消防局將下半旗致哀。

32歲的義務消防員Geoffrey Keaton早前亦不幸殉職：

澳洲山火至今焚燒多時，除Samuel外，早前另有兩名年輕義務消防員殉職，包括36歲的Andrew O'Dwyer及32歲的Geoffrey Keaton，兩人均遺下年幼子女，事發在去年12月中，當時他們乘坐的消防車撞上燒焦的塌樹，導致車輛翻側而喪命。其後Geoffrey舉殯時，其年僅19個月大的兒子哈維（Harvey Keaton），身穿消防服及含住奶嘴替亡父接受英勇勳章，畫面令人動容。

（綜合）