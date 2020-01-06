【澳洲山火】濃煙四竄天空現巨型火積雲　飛機乘客直擊駭人景象

澳洲去年9月起爆發的超級山火至今未受控更愈趨嚴重，維多利亞及新南威爾士兩省的天空都變成恐怖的橙紅色，大量濃煙及高熱更衍生出火積雲（pyrocumulonimbus clouds）。不少旅客搭飛機越過兩省時直擊駭人景象，可見巨大的火積雲覆蓋澳洲上空，部分人稱飛機穿過時會遇到可怕氣流，令機上的人不適嘔吐；地面災區居民則嘆：「已數周看不到天空，煙霧外甚麼也沒有。」

一名女乘客上周五（3日）乘坐由布里斯班乘飛機往坎培拉的航班，其間看到巨型火積雲。（fb「Jodie Wilkinson」圖片）

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現時澳洲6省中已有4省受災，火場面積超過525萬公頃，即面積有如45個香港。有澳洲網民上周五（3日）由布里斯班乘飛機往坎培拉時，從飛機目擊窗外恐怖情況，可見災區上空出現巨型火積雲，即時拍下以讓外界警惕，「它（照片）以不同角度展示了火災的程度」。

另一名由墨爾本往坎培拉的飛機乘客表示，當飛機靠近火積雲時，窗外天色漸趨灰黑，其後窗外漆黑一片，飛機突然遇上氣流，形容機上有人破口大罵，也有人嘔吐，「一分鐘前還是白天，下一分鐘便變午夜」。該乘客續指，飛機通過氣流後安全着陸，沒有乘客受傷，「這是我第一次遇到機長接受全機乘客掌聲的經歷」。

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火積雲是山火災區產生大量濃煙及高熱後出現的一種特殊雷雲，雖然雲層可導致降雨，將山火澆熄，但火積雲同時增加閃雲出現機會，引發更多山區火頭。

天空被火積雲覆蓋，地面則充斥嗆人煙霧，災區居民長期不見天日，猶如末日一般，不少人家園被毀需要疏散，又或是受山火影響引發哮喘等不適。正如賓夕法尼亞州立大學教授曼恩早前所說，這場超級山火其實無人能獨善其身，「澳洲在燃燒，危險的氣候變化已在你我身邊了。」

（ABC News）