【完美五官】16歲少年封「全球第一帥」　藍寶石眼迷暈150萬粉絲

能每日被自己「帥醒」是福氣，澳洲這名16歲少年絕對當之無愧。威廉米勒（William Franklyn – Miller）擁一雙招牌夢幻藍寶石眼睛，年僅7歲便被人發掘成為模特兒，3年前憑一張憂鬱照在全球爆紅，俘虜大批粉絲，更被日本網民封為「全球第一帥」，難怪接Job接到手軟。3年過去，今年16歲的威廉已由一臉稚氣，變成風度翩翩的少年，Instagram粉絲數目更激增至150萬，每次Post相均引起「暴動」，相當誇張。

今年16歲的威廉米勒擁標誌性的藍寶石眼睛，清澈得能反射攝影師的倒影。（威廉米勒IG圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

年僅16歲便出道9年的威廉米勒，憑完美五官風靡全球，被日本網民封為「全球第一帥」。他擁高挺鼻樑、濃眉大眼、其標誌性的藍寶石眼睛，迷倒逾150萬粉絲變「癡漢」。早前他上載一張大頭照，其晶瑩剔透的雙眼不止電暈網民，放大後更能見到攝影師的倒影。

+ 24 + 23 + 22

+ 6 + 5 + 4

威廉米勒7歲時被發掘成為模特兒，自此工作不斷，MV、電影、劇集等工作接不停，從小帥到大的他今年已16歲，昔日稚氣男孩蛻變成翩翩少年，他不時在Instagram分享生活及工作照，無論是健身、玩狗狗、彈結他等，都吸引大批網民留言激讚他靚仔，「眼睛太迷人」、「你對我來說是完美的」、「藍寶石般的眼睛太夢幻了」。

（Instagram）