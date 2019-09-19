50歲逆齡嫲嫲身材火辣超時尚　IG吸55萬粉絲　為已故兒子重新振作

當KOL絕不是年輕人的專利！塞爾維亞一名身材火辣、高挑、衣著有型的時尚教母，其性感優雅的照片相當吸睛，在Instagram有逾55萬粉絲追隨，最令人意想不到的是，她已是50歲兼有2名孫女的嫲嫲。但在時尚光環背後，她亦有不堪回首的經歷，其兒子在2016年因車禍去世，她飽受喪子之痛曾一度在網上退隱，然而因兒子生前的一句話，才令她重新振作。

50歲的Žaklina Pisano擁火辣身材兼長腿，完全看不出已成為祖母。（Žaklina Pisano IG圖片）

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居於塞爾維亞的Žaklina Pisano現年50歲，其修長長腿及火辣身材成為她的標記，她擁有超強時裝觸覺，經常在IG以「#grandmotherthatlovesfashion」hashtag上載性感、時髦的照片，她更不時跟一對小孫女齊齊扮靚合照，畫面溫馨，令其IG成功吸引逾55萬追隨者。

不過在光環背後，育有一子一女的她在3年前曾經喪子之痛，23歲兒子因車禍去世，令她大受打擊，一度退出IG神隱。其後她鼓起勇氣，在IG沉痛地發文講述兒子去世的噩耗，她指意外後，「每個早上起床後均希望只是惡夢」，完全不能接受兒子離她而去。

Žaklina Pisano的兒子3年前因車禍去世，令她一度退出IG神隱。（Žaklina Pisano IG圖片）

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隨着時間過去，她明白雖然死亡帶走生命，但不會帶走她對兒子的愛，又指其IG是由兒子為她開設，當時兒子曾對她說「每當妳掛念我，就打開IG，這是能令妳開心的地方」。她不想辜負兒子的期望，決定重新振作，繼續在IG分享靚相，每張相亦加上「#rememberstefan」hashtag懷念已去世的兒子。

（Žaklina Pisano IG）