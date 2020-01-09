熱戀5個月即結婚　曖昧短訊揭老公只為瞞性取向　女博士崩潰跳樓

內地重慶巿31歲女博士羅玲（化名）與一名程姓男子婚後不久便分床睡，令她感覺備受冷落，後來在她質問下，丈夫當時自稱是雙性戀；然而某日她發現丈夫竟與其他男子互傳曖昧短訊，才揭發對方實為同性戀者，結婚只是為了隱瞞其性取向；羅玲得知真相後大受打擊，決定與程男離婚，最後更跳樓輕生。

羅玲與程男是經朋友介紹認識，隨後火速陷入熱戀，5個月後便結婚，婚後羅玲考取到博士學位。羅玲的父母表示，愛女一直以來都是他們的驕傲，豈料竟在婚後不久跳樓身亡，相信她的死與程男有關，「女兒在出事前就與老公的關係發生變化，跳樓前還給我們打了一個電話，哭訴老公喜歡男人不喜歡女人。」

羅玲的媽媽稱，女兒雖然和程男婚後原本非常恩愛，但不久對方卻要求分床睡，令她感到備受落，起初她還在檢討是否自己不夠溫柔惹丈夫不滿，後來才向網友求教，當時已有不少意見認為她的老公很可能是同性戀者。

羅玲與程男當日感情火速升溫，相戀5個月便結婚。（新浪影片截圖）

曾聲淚俱下堅稱是雙性戀

羅玲於是質問丈夫，但他卻堅稱自己是雙性戀，更聲淚俱下地表示「要不然也不會和妳結婚」，惟羅玲其後在老公的手機上發現他跟其他男子互傳的曖昧短訊，一再追問下，程男終承認是同性戀。

程男之後在微博公開道歉，聲稱騙婚目的是為了隱瞞性取向；羅玲對此大受打擊，決定離婚，最終更跳樓輕生。羅玲的父母表示，愛女生前性格活潑開朗，不相信她會想不開輕生，恐怕另有內情，於是決定控告程男。

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控方代表律師張志剛上周六（4日）稱，程男隱瞞其同性戀傾向來騙婚，引發夫妻間激烈矛盾和衝突，而他的言行亦直接導致慘劇發​​生，同時未有盡到夫妻間法定的互助義務，因此須為羅玲的死負上一半責任，請求法院判程男賠償約63萬元。不過，法院日前已駁回羅玲父母的訴訟請求。

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